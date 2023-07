Laurdag møtte over 90.000 personar opp for å delta i feiringa av pride i Oslo. Mange ønskte å delta og ta byen tilbake, eitt år etter at to menn blei drepne og 23 skadde i ei skyting mot utestadar i Oslo i 2022.

Men etter paraden fekk politiet inn tips om at det var posta fleire trugande og hatefulle kommentarar i samband med ei direktesending frå toget på TikTok. Politiet valde difor å opne etterforsking, seier politiadvokat Anders Briskodden ved Nasjonalt kompetansemiljø innan hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. – Det var ein del ytringar som retta seg direkte mot deltakarar i paraden. Blant anna med truslar om bruk av vald og andre nedsettande kommentarar om dei som gjekk der.

Kraftig auke

Politiet er avhengige av tips frå publikum for å kunne oppdage hatefulle ytringar på nett.

Det får dei kvar dag.

– Vi oppmodar folk til å melde frå til politiet. Anten ved å møte opp på ein politistasjon, eller ta eit skjermbilete av kommentaren og relevant kontekst, og sende det elektronisk til politiet, seier Briskodden.

Og det er mange som har følgd oppmodinga.

I Oslo blei det i juni i fjor meldt inn 20 saker om hatkriminalitet mot skeive. I juni i år er talet 70 saker. I første halvår i år var det i overkant av 200 saker om hatkriminalitet i Oslo.

– Det vil seie at rundt ein tredel av alle hatkrimsaker i Oslo i år har kome inn i juni, og er retta mot skeive.

Mange unge gjerningsmenn

Briskodden er usikker på kva som er grunnen til auken i melde saker. Det kan hende auka merksemd rundt hatefulle ytringar mot skeive har gjort det lettare å melde frå.

Foto: TIKTOK

I tillegg meiner han politiet har fått betre kunnskap, både i korleis dei behandlar slike saker og korleis dei registrerer sakene slik at dei blir meir synlege i statistikken.

Anders Briskodden, politiadvokat i Oslo-politiet. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

– Så kan det også hende at det faktisk skjer meir hatkriminalitet der ute. Men dette er faktorar som spelar saman, seier han.

Nyleg kom politiet med ein rapport om meldt hatkriminalitet i Noreg i fjor. Der viser statistikken at det er særleg ei gruppe som går etter det skeive miljøet.

– Vi ser at ved hatkriminalitet mot skeive er gjerningspersonane gjennomgåande yngre enn ved annan type hatkriminalitet.

Statistikken for i år er enno ikkje klar, men førebelse tal viser noko av den same tendensen, seier Briskodden.