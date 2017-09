Comeback-Myrvold forberedt på hets: – Håper de skriker litt

– Jeg spiller fysisk tøft. Og det kommer jeg til å fortsette med. Når publikum buer på deg, vet du at du spiller bra. Hører du ingenting, gjør du deg ikke bemerket, sier Myrvold til NRK.

10. mars 2011 var sist gang han var på isen i en tellende hockeykamp. Fredag gjør 42-åringen comeback for Vålerenga i serieåpningen mot rivalen Storhamar i et fullsatt Gjøvik Fjellhall.

Og profilen Myrvold, som flere ganger har snakket om narkotikamisbruket som ødela en lukrativ NHL-kontrakt og andre problemer etter karrieren i USA, vet meldingene fra tribunen vil komme.

– Jeg håper de skriker litt. Da vet jeg at jeg er i rute. Det tenner meg. Sånt er bare digg.

Scoret i generalprøven

Det er fem uker siden Vålerenga-trener Roy Johansen spurte om hans tidligere landslagselev kunne bidra på trening hos den tynne VIF-troppen. Meritterte Myrvold imponerte umiddelbart og ble raskt ønsket i stallen.

Tirsdag scoret han 1-0-målet i 6-5-seieren over Lørenskog i generalprøven.

– Det har vært en utfordring å komme i matchtempo, men jeg føler jeg har «catchet» det ganske greit etter hvert og funnet min rolle, sier backen.

2008: Det er ni år siden Myrvold sist var VIF-spiller. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Er du overrasket over at det har gått såpass bra etter over seks års pause?

– Jeg er såpass rasjonell og ymdyk at jeg vet hvor jeg står. Det er ikke som da jeg var på topp, men så lenge fysikken er i orden henger man godt med.

I full jobb og uten kontrakt

Skedsmokorset-karen har de siste årene bygget en karriere som personlig trener for firmaer og idrettsutøvere. De siste fem ukene har han hastet mellom jobb, VIF-treninger og familieliv.

– Jeg er nok den siste amatør nå! Det er en utfordring og et puslespill. Dagene er lange og tøffe, men det er utrolig gøy å være i garderoben, spille kamper og kjenne på trøkket igjen, sier Myrvold.

Den tidligere landslagsspilleren og VIF er blitt enige om å ta uke for uke og måned for måned inn i comebacksesongen. Myrvold forteller at han derfor foreløpig ikke har signert noen kontrakt.

– Kabalen går egentlig ikke opp. Det er mange hensyn jeg må ta, så derfor gjør vi det sånn. Lidenskapen og gleden ved hockeyen er så stor at jeg hele veien har lyst til å være med én dag til. Det er så gøy å være sammen med gutta og bidra. Da får man også masse energi og motivasjon.