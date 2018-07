– Hvis det oppstår brann her i helgen, så har vi en utfordring. Målet er å hindre at det begynner å brenne i det hele tatt, men gresset er så tørt at det nesten er som bensin å regne, sier brannsjef Terje Romfog i Rakkestad brannvesen.

Landets største motorsportarrangement, Gatebil på Rudskogen, feirer sitt 25.-årsjubileum i helgen. Det er ventet opp mot 45.000 deltakere til motorsportanlegget i Østfold.

I forkant har festivalledelsen samarbeidet tett med både kommunen, brannvesenet og politiet for å hindre at bilfesten ender med en storbrann.

– Det har vært tørt ganske lenge og det byr på en del ekstra utfordringer for oss. Vi har planlagt nøye og føler oss trygge på å ivareta sikkerheten til de 45.000 motorglade menneskene som kommer, sier Gatebils tekniske sjef Henrik Frisak.

Flytter brannbil til Rudskogen

Området rundt motorsportsenteret er stort sett dekket av skog. De siste ukene har det vært svært stor skogbrannfare i området, og lite tyder på at faren skal avta.

– Skogbrannfaren er på et veldig høyt nivå. Uten nedbør og med høy temperatur vil den fortsette på samme nivå, og noen steder også øke, sier statsmeteorolog John Smits

Teltene og campingvognene står tett på campingområdet til Gatebilfestivalen. Brannvesenet understreker at det er forbudt å fyre opp grillen i dette området i år. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har allerede registrert 296 skogbranner i år, mot 301 for hele 2017.

Skogbrannfarevarselet til Yr viser at det er stor og meget stor skogbrannfare i Rakkestad og Sarpsborg. Men varselet tar ikke hensyn til at vegetasjonen er uttørket, og ifølge Fylkesmannen i Østfold er situasjonen nå verre og mer ekstrem enn tidligere.

Arrangørene av Gatebil har derfor satt i gang flere tiltak for å forhindre at det tar fyr i skogen rundt banen.

Campingområdet har blitt krympet for å gi bedre plass til brannvesenet, og det er lagt ut slanger og pumper i tilfelle brann. Alle grøfter har også blitt vannet kontinuerlig i uka før arrangementet.

– I tillegg har vi gjerdet inn skogsområdene for å lage en sikkerhetssone, og vi har flyttet tankbilen vår til Rudskogen for å korte ned på responstiden, sier brannsjef Romfog.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Rudskogen Motorsenter i Østfold er omringet av skog på alle kanter.

Egne grillplasser

Arrangørene vil også opplyse om skogbrannfaren over høyttaleranlegget og informere alle deltakerne når de kommer til Rakkestad.

– Vi føler at vi har gjort de tiltakene som kan gjøres. Men vi må også ha troen på menneskene som kommer hit, sier Frisak i Gatebil.

Henrik Frisak er teknisk sjef for Gatebilfestivalen. Han ber folk om å følge ekstra oppmerksomme på ild under årets festival. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

Men selv om det er knusktørt og bålforbud, så er det fortsatt håp for grillglade bilfolk.

– Det er satt av egne grillplasser. Vi har blitt enige om at det er bedre å samle alt på ett sted slik at vi har kontroll. Da slipper vi at folk fyrer opp grillen ved telt eller campingvogner, sier brannsjef Romfog.

Så engangsgriller er ikke greit?

– Nei, det er forbudt. Vakter vil kontinuerlig sørge for at forbudet overholdes, og alle griller som brukes ulovlig vil bli beslaglagt og dynket med vann.