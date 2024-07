Kvinnen skal fremstilles for varetektsfengsling i Trøndelag tingrett tirsdag.

To kvinner i 20-åra er sikta for grov trussel og for å ha tent på Eberg skole i Trondheim. Dette skjedde onsdag morgen forrige uke.

Politiet pågrep den ene kvinna samme dag, mens den andre har vært på frifot til nå.

Kvinnen skal ha meldt seg til politiet tirsdag morgen, opplyser politiet i en pressemelding.

– Det er bra at den medsiktede har meldt seg for politiet, skriver Marit Johanne By, seksjonsleder for etterforskning ved sentrum politistasjon Trondheim.

Det var avisa Nidaros som først omtalte at den andre kvinna var funnet.

I tillegg til å være sikta for å ha tent på Eberg skole, så er de sikta for grov trussel.

Trusselen på ytterdøra på skolen skal ha vært denne: «Elever vil bli utsatt for terror og flere dødsfall vil skje på Eberg skole».

– Det foreligger ikke indikasjoner på at skolen vil bli utsatt for fremtidige uønskede hendelser, skriver By.

Er allerede avhørt

Det er politiadvokat Marthe Kulset Dahl som møter i fengslingsmøtet. Advokat Eirik Svingen Bjørgo møter for forsvarer Frode Wisth.

Kulset Dahl opplyser til nrk før fengslingsmøtet at siktede allerede har vært i avhør sammen med forsvarer.