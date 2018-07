To av voldtektene skal ha skjedd under Gatebil-arrangementet i Østfold natt til lørdag.

– Den ene jenta som kom til oss var veldig preget. Det er en sak hvor hun hadde vært i en campingvogn sammen med flere menn, sier leder for overgrepsmottaket i Østfold, Ann Helen Lomsdalen til NRK.

Motorsport-festivalen samler hvert år rundt 45.000 deltakere på Rudskogen Motorsenter i Rakkestad. Etter flere voldtektsanmeldelser i 2008 og 2010 utvidet arrangørene vaktholdet og satte inn flere tiltak for å hindre overgrep.

Leder Ann Helen Lomsdalen ved overgrepsmottaket i Østfold sier at en av kvinnene som kom til dem i helgen var veldig preget. Foto: Kirsti Haga Honningsøy / NRK

Likevel har flere jenter anmeldt voldtekter de siste årene. I fjor ble en mann pågrepet etter et voldtektsforsøk i et skogområde.

– Det er tragisk at det skjer. Det er englevakter og masse politi der, men man kan ikke fotfølge alle sammen. Slikt skjer når mange ungdommer drikker mye alkohol. Det er tragisk, men vi vil ikke komme utenom dette, sier Lomsdalen.

Anmeldte voldtekter på Gatebil Ekspandér faktaboks I 2018 ble tre personer siktet for voldtekt etter at politiet mottok anmeldelser fra to kvinner.

I 2017 ble en mann pågrepet for voldtektsforsøk etter at en ung kvinne kom løpende ut av skogen. Ifølge politiet hadde mannen forsøkt å tvinge henne til å utføre seksuelle handlinger.

I 2015 anmeldte en kvinne et overgrep som skal ha skjedd inne på festivalområdet.

I 2013 skal en 19 år gammel jente fra Sørlandet ha blitt utsatt for overfallsvoldtekt i skogen, mens hun var på vei til campingen hun overnattet på.

I 2012 skal en 17 år gammel jente ha blitt voldtatt under Gatebil på Rudskogen.

I 2011 ble vaktholdet på arrangementet utvidet, og 1000 vakter ble satt inn. Likevel anmeldte en kvinne en voldtekt under arrangementet. Senere ble enda en voldtekt anmeldt av en tenåringsjente.

I 2010 skal tre kvinner ha blitt voldtatt. En av kvinnene ble dratt inn i skogen, mens en annen skal ha blitt overfalt da hun lå og sov i et telt.

I 2008 meldte tre kvinner fra om voldtekt.

Tre personer siktet

Politiadvokat Lise Winther i Øst politidistrikt bekrefter at de har mottatt to anmeldelser etter helgens arrangement.

Den ene kvinnen tok selv kontakt med politiet på Gatebil, mens den andre oppsøkte personell som igjen tok kontakt med politiet.

– Den tekniske og taktiske etterforskningen pågår videre i saken, sier Winther til Sarpsborg Arbeiderblad.

To personer er siktet i den ene saken, mens én person er siktet i den andre.

Daglig leder Hans Jørgen Andersson i Gatebil sier at de vil se om de kan ta ytterligere grep for å hindre overgrep. Foto: Petter Larsson/NRK

Daglig leder Hans Jørgen Andersson i Gatebil sier det er en utfordring å hindre overgrep som skjer inne i campingvogner.

– Vi har fokus på å ha opplyste stier og personell som følger med på området. Men når slike ting skjer inne i private campingvogner, så kan det være vanskelig. Vi skulle gjerne vært dette foruten. Vi vil evaluere årets arrangement og se om vi kan gjøre ytterligere grep for neste år, sier han.

To voldtektsanmeldelser etter Midnattsrocken

Også politiet i Finnmark har mottatt to anmeldelser for voldtekt etter Midnattsrocken i Lakselv som ble avsluttet i helgen.

– I begge sakene har siktede vært pågrepet og avhørt. Siktede har blitt løslatt etter avhør. Fornærmede er også avhørt i begge sakene, samt at vi har sikret en del spor, sier fungerende lensmann i Porsanger, Siri Ulverud i en pressemelding.

Begge forholdene skal ha skjedd mellom fredag og søndag, men politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på kjønn og alder på grunn av etterforskningen og vitneavhør som fortsatt pågår.

I tillegg til de to voldtektsanmeldelsene etterforsker politiet også to voldssaker samt en anmeldelse for seksuelt krenkende atferd.

– Her gjenstår blant annet avhør av fornærmede, derfor kan vi ikke si noe mer om denne saken, opplyser Ulverud.