Saken oppsummert • Brannmenn har høyere risiko for kreft på grunn av kreftfremkallende stoffer i brannbekledningen.

• En spesiell vaskemaskin i Bergen bruker flytende CO₂ for å vaske brannbekledningen og fjerne giftstoffene.

• Teknologien, som opprinnelig ble utviklet av Nasa for å rense romdraktene, har nå blitt kommersialisert av et belgisk firma.

• Seksjonsleder i Bergen brannvesen, Tommy Kristoffersen, uttrykker stor tilfredshet med at maskinen er tilgjengelig i nærområdet.

• Brannbekledning blir kun 50% ren etter en vanlig vannvask, men med denne teknologien kan den bli fullstendig renset. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

I Godvik utenfor Bergen står nå en vaskemaskin litt utenom det vanlige. Maskinen fjerner alle giftstoffer fra bekledningen, slik at de blir like god som ny.

– Dette er eneste måten å nullstille brannbekledningen på skikkelig. Vi vet at brannbekledning ikke blir mer enn 50 prosent ren etter en vanlig vannvask. Det må dekontaminering til for å få dette nullstilt, og det kan vi endelig få her nå.

Det sier Tommy Kristoffersen, seksjonsleder i Bergen brannvesen, og leder av den frivillige organisasjonen «Brannmenn mot kreft».

Den nye vaskemaskinen har vært etterlengtet, ettersom brannmenn har høyere risiko for å få kreft enn andre yrkesgrupper.

Brannmannskaper utsettes for store mengder røyk, som også legger igjen avfallsstoffer inne i klærne deres. Foto: Marit Hommedal / NTB

Første i Norden

Kristoffersen jubler derfor over at den nye teknologien endelig er på plass i Bergen, som aller første i hele Norden.

Brannfolk over hele landet kan sende arbeidstøyet dit og få det tilbake helt fritt for kreftfremkallende stoffer.

Årsaken til at en vanlig vaskemaskin ikke gjør god nok jobb er at det i midten av brannbekledningen ligger det en membran som er vanntett.

Denne kan ikke vaskes med vanlig maskinvask, så mens jakkene blir rene inni og utenpå, ligger det kreftfremkallende stoffer igjen i midten.

Løsningen var å erstatte H₂O med CO₂.

Vasker med flytende CO₂

– Flytende CO₂ har så lav viskositet at det kan «flushe» gjennom membranen flere ganger, opptil tolv ganger i løpet av en syklus, og dermed vaske ut alle giftstoffene som måtte ligge igjen inni tekstilet etter tradisjonell vask sier Kenneth Holm.

Dette glasset er fylt med giftige stoffer som er skyllet ut fra membranen. Foto: John Inge Johansen / NRK

Han er daglig leder i Hygienisk vask og rens, en familiebedrift som i over 70 år har vasket tøy på vanlig måte.

– Dette er teknologi som er oppfunnet av Nasa for å rense romdraktene til de som reiste til månen, men også en teknologi som ble brukt om bord i romstasjoner for å vaske personlige klær for astronautene. Oppe i atmosfæren er det mye CO₂ og lite vann, sier Holm.

Litt ulikt et vanlig vaskeprogram, trykkutjevning, gass i flytende form, gjenvinning og spesialavfall. Mye nytt for Kenneth Holm å sette seg inn i. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Stolt, glad og fornøyd

Et belgisk firma utviklet dette til en kommersiell maskin som kan brukes til å fjerne kreftfremkallende stoffer fra brannfolkenes arbeidstøy. «Brannmenn mot kreft» har selv investert i prosjektet for å få maskinen etablert i Norge. Etter det NRK kjenner til, skal det koste rundt en million kroner i året å lease maskinen.

Det er denne maskinen som nå er på plass i Bergen, hvor den skal vaske tøy fra brannkonstabler fra hele landet.

– Vi er veldig stolte og glade og fornøyde med å få denne maskinen på plass her i vår egen bakhage, sier brannmann Tommy Kristoffersen i «Brannmenn mot kreft».

Selv om maskinen er lokalisert i Bergen, vil den kunne brukes av brannfolk fra hele Norge.

– Det er tilrettelagt for at alle skal kunne sende brannbekledningen hit. Vi anbefaler at bekledningen sendes én til to ganger i året, men så er det opp til hvert enkelt brannvesen å avgjøre om de vil gjøre det.

Han understreker også at det er mulig å sende bekledningen oftere om nødvendig.

– Er du inne i en heftig brann med eksponering for både asbest og andre stoffer, så bør man dekontaminere utstyret umiddelbart etterpå.

Tommy Kristoffersen er storfornøyd med at Bergen er det første stedet i Norden hvor dette nå er tilgjengelig. l Foto: John Inge Johansen / NRK

– Stort skritt i riktig retning

Hvert år får rundt 1100 personer i Norge yrkesrelatert kreft. Geir Vangsnes, regionleder i Kreftforeningen Vestland, er veldig glad for at den nye maskinen har kommet til Norge.

– Vi må rose «Brannmenn mot kreft» og alle andre som har bidratt til at dette har kommet på plass. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Vangsnes.

Yrkesrelatert kreft Verdens helseorganisasjon erklærte for første gang i 2022 at brannmannsyrket har økt risiko for kreft.

Brannmenn har en økt risiko for å få prostatakreft på mellom 15 og 30 prosent.

Arbeidstilsynet gjorde tilsyn hos brannstasjoner for noen år siden, hvor de avdekket flere lovbrudd. 7 av 10 hadde ikke tilstrekkelige tiltak for å redusere helserisikoen forbundet med farlig eksponering.

En norsk studie viser at brannpersonells eksponering for kreftfremkallende stoffer hadde en topp på 1970- og 1980-tallet, før nyere endringer har bidratt til at eksponeringen er noe redusert.

Kilde: Kreftforeningen

De siste årene har «Brannmenn mot kreft» reist rundt på konferanser og lest seg opp på forskning for å holde seg orientert om kreftrisiko blant brannmenn.

Men i starten var ikke brannfolkene overbevist.

– Vi var sunt skeptiske til konseptet. Men jo mer vi satte oss inn i det, jo mer forstod vi det. Etter hvert som vi har jobbet med dette og skjønt de utfordringer og problemstillinger som er med dette, har vi funnet ut at dette er eneste måten å nullstille brannbekledningen på skikkelig, sier Kristoffersen.