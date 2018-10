Spikervest skal beskytte jakthunder mot ulv

– De som jakter i ulveterreng har et problem. Enten må de beskytte hundene sine med noe, eller så må de jakte med hunden i bånd, sier Alf Disenbroen.

Han er leder for hunde- og jaktutvalget i Moss og omegn Jeger- og fiskerforening.

Fylkesmannen i Østfold gikk mandag ut og ba dyreeiere om å være ekstra oppmerksomme på ulv etter at 13 sauer ble drept på beitet til ordføreren i Våler i helgen.

Tirsdag ettermiddag ble også en jakthund tatt av ulv i Hedmark.

– I Hedmark er det ingen steder man føler seg trygg når man slipper bikkja. Det har vært 30 angrep mellom 2015 og 2018. Senest i dag ble en elghund tatt av ulv utenfor ulvesonen ved Bruvoll i Nord-Odal, sier Knut Arne Gjems til NRK.

Lederen i Norges Jeger- og fiskerforbund i Hedmark er fortvilet. Selv bruker han to forskjellige typer beskyttelsevester for å sikre sine hunder mot rovdyr.

– Jeg har brukt det i noen år. Jeg har en kevlarvest med pigger, og en vest med strøm som gjør at ulven får støt om den biter. Det gir ikke hundre prosent sikkerhet, men vi har sett at hunder har blitt reddet, sier han.

ØSTFOLDULV: Denne ulven ble fanget på et av Moss og Våler jakt og fiskelags viltkameraer i begynnelsen av august i år. Ulven hører trolig til i Hobølreviret. Foto: Moss og Våler JFL

– En forsikring

Kunnskapen om at det lusker ulv i de lokale skogene har gjort at også flere jegerforeninger har gått til innkjøp av beskyttelsesvester til jakthundene.

Vestene er dekket med pigger på ryggen og rundt halsen, og skal beskytte mot både ulveangrep og villsvin.

– Vi må prøve alle mulige midler for å beskytte hundene. Vi kan ikke være naive og tro at ulven ikke er her om noen år. Den er her for å bli, sier Disenbroen i Østfold.

PIGGER: Både vesten og halsbåndet til Nadja er fylt med pigger som skal beskytte mot rovdyr. Foto: Sara Vilde Solås/NRK

Rovviltprosjektet i Hobøl, Spydeberg, Skiptvet og Våler i Østfold har finansiert vester til de lokale jaktlagene.

– Det er en grei forsikring, selv om vestene koster en del. Vi skal fortsette å bruke utmarken og jakte med løse hunder som vi har gjort før. Rovviltprosjektet ønsker å bidra til å ta vare på løshundjakt som kulturbærende jaktform, sier prosjektleder Andreas Helbæk jr.

Familiemedlem

Men de piggete kevlarvestene har også en bakside. Ifølge Gjems i Hedmark er det en utfordring å få tak i gode vester, og mange hunder sliter med å bruke dem fordi den er tung og varm.

Alf Disenbroens jaktlabrador Nadja er ikke spesielt fornøyd med å måtte ha på seg den knallgule beskyttelsesvesten.

Men den erfarne jegeren vil likevel bruke vest for å beskytte hunden. Den sorte labradoren bidrar nemlig ikke bare i jakt, hun er også en kosehund og er godkjent som ettersøkshund.

– Når vi bruker løse hunder som løper etter elgen, så kan den være flere kilometer unna oss uten at vi har styring på om ulv angriper. Det er mange årsaker til at jeg ikke vil at hun skal bli tatt av ulv. Hun er et familiemedlem som vi har blitt veldig glad i, sier han.