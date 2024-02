Her kan de ansatte sove midt i arbeidstiden

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En arbeidsplass i Sarpsborg tillater sine 150 ansatte å sove i arbeidstiden.

I Sverige er det lovpålagt for bedrifter med mer enn 50 ansatte å ha et hvilerom.

Overlege Sandra Ahlgren ved Sykehuset Østfold mener en kort sovestund kan øke produktiviteten og konsentrasjonsevnen.

Søvn kan også dempe stress- og angstnivået, redusere pulsen og blodtrykket, og potensielt forebygge hjertesykdommer.

En powernap bør vare maks 30 minutter for å unngå å gå inn i dyp søvn.

En liten en på øyet, en dupp, en cowboystrekk.

Eller rett og slett en powernap.

Hos Simployer i Sarpsborg er det helt greit for de 150 ansatte å legge seg nedpå litt i arbeidstiden, selv midt på formiddagen.

Selskapet leverer HR-systemer og eksperthjelp til arbeidsgivere.

Men om noen faktisk sover er kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill usikker på.

Kommunikasjonssjef Cornelia Bjørke-Hill har selv brukt hvilerommet på kontoret. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

– Det er fortsatt litt nytt for folk at vi har et sted der man kan trekke seg tilbake på den måten. Så vi får se da om det kanskje blir en vane, og at det føles innafor å legge seg nedpå litt, sier hun.

– Selv har jeg brukt rommet for å hente meg inn etter et stressende møte eller når jeg har sovet litt dårlig.

Uvanlig på kontorer

Hvilerommet ble et faktum etter at de besøkte sine svenske avdelinger i Göteborg og Stockholm. Her har de hatt lignende lenge.

– Da vi kom inn der, tenkte vi: «I alle dager, så deilig, da!».

Det er også mulighet for å se på TV eller høre på musikk på hvilerommet. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

Ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt er hvilerom utbredt på arbeidsplasser som har skiftarbeid. Men de kjenner ikke til mange arbeidsplasser med vanlig kontorarbeid på dagtid som tilbyr dette.

Lovpålagt i Sverige

Fredrik Christiansson er Chief Customer Officer for Simployer i Sverige. Han forteller at dette er noe de har hatt i Sverige lenge.

– Det er faktisk nedfelt i lovverket at virksomheter som har flere enn 50 ansatte må ha et hvilerom, sier han.

I nabolandet har man sett at sykefraværet har gått ned hos kommuner som har innført muligheten for powernaps.

For Fredrik Christiansson er hvilerommet bare et steg på veien til å snikinnføre «fika» på norske arbeidsplasser. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen/NRK

Han anbefaler lett andre norske bedrifter å ta i bruk hvilerom.

– Jeg tror de fleste virksomhetene i Sverige gjør det frivillig. Ikke bare fordi det står i lovverket, men fordi det er et genuint behov.

Lurt for begge parter

Det er helt innafor å duppe litt av i arbeidstiden, mener Sandra Ahlgren. Hun er overlege og leder søvnavdelingen ved Sykehuset Østfold.

– Først og fremst bør du ha en god dialog med arbeidsgiveren om du skal sove litt i arbeidstiden. Men en kort sovestund, med vekt på «kort», kan øke produktiviteten og konsentrasjonsevnen, sier Ahlgren.

Overlege Sandra Ahlgren leder søvnavdelingen ved Sykehuset Østfold. Hun mener at en liten lur i arbeidstiden kan være smart både for bedriften og den ansatte. Foto: Privat

Hun forteller at mange studier har vist at det ikke bare er bedriftene som tjener på at de ansatte tar seg en liten lur.

For den enkelte ansatte kan det også gi positive effekter.

– Det er med på å dempe stress- og angstnivået hos mennesker. Det reduserer også pulsen og blodtrykket, og kan forebygge hjertesykdommer på sikt.

Så lenge bør du sove

Søvnlegen understreker at vi nesten kan gjøre vondt verre hvis vi sover for lenge.

– Det har litt med søvnfaser å gjøre. Etter 30 minutter går vi inn i den dype søvnen, og dit vil vi ikke i en powernap, for da blir vi nesten trøttere. Still inn alarmen på 20 minutter, maks 30 minutter.

Hun mener at den optimale tiden i døgnet for en powernap er mellom klokken 14 og 16.

– Blir det for sent på dagen, kan du ødelegge nattesøvnen.

Slik kan helsen påvirkes av lite søvn: Ekspander/minimer faktaboks Lavere smertetoleranse

Økt forekomst av mentale lidelser

Lettere for å få fysiske plager

Dårligere arbeidskapasitet

Økt risiko for ulykker og død

Økt risiko for hjerte- og karsykdommer Kilde: Folkehelserapporten

Er fremdeles litt nytt

Kommunikasjonssjefen i Simployer nøler ikke med å anbefale soving i arbeidstiden til andre.

– Jeg tenker at det er lurt for de fleste å ha et sted hvor ansatte kan trekke seg litt tilbake. Det er mer enn bare søvn på jobb som løser stresset. Det handler jo om hele mennesket, og om hvordan du har det, sier Bjørke-Hill.

– Når du har det bedre på jobb, presterer du jo også bedre.

Svensken som er på besøk på kontoret i Sarpsborg håper nordmenn vil la seg inspirerer av andre svenske tradisjoner også.

– Vi begynner med hvilerommet. Så får vi håpe at dere importerer fika også.