Rosenborg får bot etter knallskudd

Doms- og sanksjonsutvalget finner det bevist at det ble antent tre knallskudd, som ble kastet på banen. Beslutningen kan ankes og er følgelig ikke rettskraftig ennå, skriver forbundet i en pressemelding.

Daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg tar boten til etterretning. Foto: Rune Petter Ness / Adresseavisen

– Vi har nettopp mottatt denne sanksjonen og må bare ta dette til etterretning. Vi jobber med den aktuelle saken, men det er noe vi jobber med internt og ikke kommenterer i media, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug i Rosenborg til NRK.

Klubben ble anmeldt til Doms- og sanksjonsutvalget av Norges Fotballforbunds påtalenemnd etter kampen mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg 1. mai.

Utvalget legger i skjerpende retning at pyroteknikken ble brukt i en stor folkemengde på tribunen, at det ble kastet inn mot spillebanen og at Rosenborg flere ganger har blitt sanksjonert for lignende overtredelser, senest i forbindelse med NM-finalen mot Kongsvinger 20. november i fjor.

– Relativt høy faregrad

Ifølge NFFs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser er det forbudt å ha med fyrverkeri eller effekter som oppfattes som slikt inn på arenaen.

Samtidig understreker forbundet i pressemeldingen at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets tilhengere etter bestemte retningslinjer, og etter at det på forhånd er avtalt og organisert av arrangerende klubb.

– Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser er at bruk av pyroteknisk materiale utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment. Bruk av knallskudd er forbundet med en relativt høy faregrad, samt at bruken er egnet til å skape frykt og panikk blant tilskuerne og kampens aktører, står det i pressemeldingen.

Knallskuddene ble kastet inn mot spillebanen og landet like bak og ved siden av det ene målet. En av ballguttene ble undersøkt for hørselsskader ved legevakten etter episoden.

Tre RBK-supportere ble politianmeldt etter kampen. To av dem, en gutt på 17 år og en mann på 23 år, fyrte av knallskuddene, mens den tredje hoppet over et gjerde og inn på banen.