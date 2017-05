Anmeldt etter RBK-kamp

Tre RBK-supportere er politianmeldt etter kampen mellom Sarpsborg 08 og Rosenborg i går. To av dem, en gutt på 17 år og en mann på 23 år, fyrte av knallskudd, mens den tredje hoppet over et gjerde og inn på banen. En av ballguttene ble undersøkt ved legevakten etter avfyring av knallskudd for å sjekke hørselen, opplyser krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg.