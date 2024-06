Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Høgskolen i Østfold og 11 andre utdanningsinstitusjoner har søkt om å få lempe på lærerutdanningenes karakterkrav for å fylle tomme studieplasser.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel har innvilget søknaden og gitt fritak til alle de 35 lærerutdanningene.

Høyres nestleder, Tina Bru, er kritisk til tiltaket og mener det vil svekke kvaliteten på lærerutdanningen.

Høyre og Erna Solbergs regjering innførte i 2016 et krav om 4 i matematikk for å komme inn på landets grunnskolelærer- og lektorutdanninger. Dette ble senere senket til 3.

Rektor ved Høgskolen i Østfold, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, frykter ikke for kvaliteten og har satt i gang flere tiltak for oppfølging. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Det er all grunn til å tro at vi fortsatt vil stå med tomme studieplasser til høsten dersom vi ikke gjør disse tiltakene nå, sa Lars-Petter Jelsness-Jørgensen for én uke siden.

Han er rektor ved Høgskolen i Østfold. Og Jelsness-Jørgensen var ikke alene om å rope etter tiltak mot tomme studieplasser.

– Det blir krevende for nasjonen fremover dersom vi ikke får utdannet nok grunnskolelærere, sier rektoren.

Rektoren, Lars-Petter Jelsness-Jørgensen har ansvaret for én av de 12 utdanningsinstitusjonene som har søkt fritak fra karakterkrav. Foto: Bård Halvorsen / Bård Halvorsen

Høgskolen i Østfold er én av 12 utdanningsinstitusjoner som har søkt om å få lempe på lærerutdanningenes karakterkrav.

Det er spesielt kravet om å ha minst karakteren 3 i matematikk som lærerutdanningene ville slippe.

Og på årets siste skoledag, fredag 21. juni, så kom beskjeden fra departementet: søknaden er innvilget. For alle.

Høyre: – Feil medisin

Etter at NRK ringte, så tok det ikke lang tid før forskning- og høyere utdanningsministeren, Oddmund Hoel, fikk fart på søknadsprosessen. Foto: Sandra Amalie Lid Krumsvik / NRK

Ministeren for forskning og høyere utdanning, Oddmund Hoel, har dermed gitt fritak til alle de 35 lærerutdanningene.

– Vi trenger lærere. I mange kommuner er det problemer med å rekruttere lærere. Så nå tar vi et grep for å få flere lærere med lærerutdanning ut i norske skoler, sier Hoel.

Men ikke alle er like fornøyde.

Nestlederen i Høyre, Tina Bru, sparer ikke på metaforene:

– Som å pisse i buksa for å holde varmen.

Og ...

– Jeg tror virkelig ikke at dette er rett medisin.

Tina Bru er karakterfast i sin sak: – Vi må fortsette å satse på kvaliteten på lærerne, og at det er attraktivt å bli lærer. Da er det å senke disse kravene ikke riktig svar. Foto: William Jobling / NRK

Bru mener at man gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å fjerne karakterene for å slippe tomme studieplasser.

– Det er barna som kommer til å lide av dette på sikt, ved at de ikke får den utdanningen som de kanskje kunne fått hvis lærerne hadde vært bedre kvalifisert. Da er det å senke disse kravene ikke riktig svar.

Det var Høyre og Erna Solbergs regjering som i 2016 innførte et krav om 4 i matematikk for å komme inn på landets grunnskolelærer- og lektorutdanninger. I 2022 valgte regjeringen å senke kravet til karakteren 3 i matematikk, så lenge du også hadde minst 40 skolepoeng.

– Barna har rett til å møte en høyt kvalifisert lærer i klasserommet. Da må vi sørge for at de som søker seg til lærerutdanningen, har det de trenger i bagasjen for å komme inn og være kvalifisert og klare å gjennomføre studiet, sier Høyres nestleder.

Disse får fritak Ekspander/minimer faktaboks Disse får dispensasjon fra alle krav: Høgskolen i Østfold Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 Høgskolen i Volda Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 Høgskulen på Vestlandet Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 NLA Høgskolen Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 Nord universitet Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Samisk Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13

Lektorutdanning

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–10 Oslo Met – Storbyuniversitetet Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13, design, kunst og handverk UiT – Norges arktiske universitet Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Lektorutdanning i realfag

Lektorutdanning i språk- og samfunnsfag Universitetet i Sørøst-Norge Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 Disse utdanningene får dispensasjon fra karakterkravet i matematikk: Høgskolen i Innlandet Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Lektorutdanning

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1–13 MF vitenskapelig høgskole Lektorutdanning Universitet i Agder Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10

Lektorutdanning med engelsk i første studieår

Lektorutdanning med fremmedspråk i første studieår

Lektorutdanning med historie første studieår

Lektorutdanning med idrett i første studieår

Lektorutdanning med norsk i første studieår

Lektorutdanning med religion i første studieår

Lektorutdanning med samfunnskunnskap i første studieår Disse får utdanningene dispensasjon fra karakterkravet i matematikk og krav til skolepoeng: Samisk høgskole Grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5–10 Kilde: Kunnskapsdepartementet

Karakterer står for fall?

Senterpartiet har allerede med at karakterkravene for sykepleierutdanningene er på vei ut. Hvor lenge kravene for lærerutdanningene holdes ved like, vites ikke.

– Vi har full tillit til at utdanningsinstitusjonene vil greie å utstyre dem med ei veldig god utdanning av god kvalitet, sier Hoel.

Rektoren ved Høgskolen i Østfold frykter ikke for fall i kvaliteten og har satt i gang flere ekstratiltak og oppfølgning.

– Det er ikke er slik at man nødvendigvis alltid skal bære det man en gang gjorde, og det nivået man en gang klarte, som et mål på hva man faktisk kan klare resten av livet, sier Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.