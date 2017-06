Kidnappet sin egen datter: – Hun bør ha en fremtid

Jenta ble kidnappet utenfor barnehagen der hun gikk. Det ble tidlig klart at det var jentas far som stod bak kidnappingen. Det skal være en krangel om omsorgsretten for jenta mellom moren og faren. To måneder etter kidnappingen skriver VG nå om farens versjon av saken.

– Jeg har en datter jeg er veldig glad i. Hun bør ha en fremtid. Slik jeg ser det har hun dårlige utsikter til et godt helsevesen og en god utdanning. Moren fratar henne de rettighetene. Dette har jeg rett og slett gjort for min datter, sier faren til VG.

Stiller seg uforstående

Disse påstandene tilbakeviser morens advokat Sol Elden.

– Mor stiller seg uforstående til farens fremstilling av faktum og påstander om forholdene på Kypros. Det er uansett ikke slik at man kan kidnappe barn etter eget forgodtbefinnende. Datteren er bare 4 år og har ikke sett sin mor på snart 2 måneder. Mor er redd for at det har gjort uopprettelig skade på datteren, skriver hun i en e-post til NRK.

Ifølge Elden har det heller ikke vært noen kontakt mellom moren og faren den siste tiden.

– Far har avskåret all kontakt mellom mor og datter, og mor er naturligvis svært bekymret for datterens situasjon.

Har ikke funnet mannen. Politiet på Kypros har ikke lykkes med å finne mannen. Foto: NRK

Anmeldte moren

I november 2015 skal moren ha blitt anmeldt av faren for omsorgsunndragelse etter å ha ført datteren deres ut av Norge.

Noen dager senere skal moren ha sendt en e-post til politiet der hun skrev at hun og faren hadde en avtale om at hun og datteren skulle tilbake til Kypros. Vedlagt i eposten lå tur-retur-billetter fra Kypros til Norge.

Saken ble henlagt grunnet bevisets stilling i januar 2016.

Gjennomførte kidnappingen selv

Få dager etter kidnappingen i april gikk politiet på Kypros ut og fortalte at det var to maskerte menn som kidnappet jenta. Det motbeviser faren.

– Dette gjorde jeg selv, og jeg hadde kun solbriller, ikke noe maskering, forteller han til VG.

Mannen er etterlyst internasjonalt etter kidnappingen, og er ifølge VG på vei til Norge med jenta.

Etterlyst internasjonalt. Mannen er etterlyst med navn og bilde gjennom både Europol og Interpol. Foto: Skjermdump/Interpol

Tok kontakt med moren

Kort tid etter kidnappingen tok faren kontakt med jentas mor, der de avtalte ett møte. Farens mål skulle være å komme til en enighet om omsorgsretten for fireåringen. Den gangen kunne politiet bekrefte at de fortsatt lette etter faren på Kypros.

Seks personer ble pågrepet etter kidnappingen, og satt i varetekt, mistenkt for å være involvert i bortføringen. Tre av personene ble sluppet ut av varetekt kort tid etter.

Den fire år gamle jenta ble også forsøkt bortført i 2016.