Norsk jente (3) kidnappet på Kypros – er nå hos faren

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sier barnefarens advokat, Morten Engesbak, til NRK.

Han kan ikke kommentere ytterligere om hvor faren og jenta befinner seg.

NRK har ikke lykkes i komme i kontakt med barnefaren.

Like etter klokken 15 ble det utlyst en arrestordre på faren til jenta, opplyser politiet på Kypros.

– Vi har utlyst en arrestordre, sier pressekontoret til politiet i Nikosia. De vet ikke hvor faren er, og har foreløpig ikke utlyst en europeisk eller internasjonal arrestordre, men vil gjøre det om de finner bevis for at jenta er blitt tatt utenlands.

I en pressemelding skriver politiet at de har strammet inn grensekontrollen.

UTLYST ARRESTORDRE: Politiet på Kypros vet foreløpig ikke hvor faren og jenta befinner seg. Foto: NRK

Morens advokat, Eleni Vrahimi, sier til NRK at de ikke har fått disse opplysningene, men forteller at de nå håper å hindre faren i å forlate landet.

– Moren er på tyrkisk side av Kypros med advokatbistand og håper myndighetene vil hjelpe oss med å hindre faren i å forlate landet med barnet, sier Vrahimi.

Deres teori er at faren har tatt med seg jenta over grensen som skiller den greske og tyrkiske siden av Kypros.

Moren og jenta bor på gresk side, og Vrahimi sier de er avhengig av bistand fra tyrkiske myndigheter hvis de vil stenge grensen for jentas kidnappere. De frykter at det vil være lettere å unnslippe fra tyrkisk side.

Hun sier også at jentas klær ble funnet etter kidnappingen.

– Klærne hun hadde på seg i morges har blitt funnet, så de har gitt henne andre klær for at hun skal se annerledes ut, forteller hun.

Kidnappet utenfor barnehagen

Kypriotisk politi bekrefter delvis at jentas klær har blitt funnet.

– Vi fant klær som lignet på hennes, og de ble gjenkjent av moren, sier en talsmann for politiet i Nikosia til NRK rett etter klokken 13. Han understreker at de tar forbehold om at det ikke er jentas klær, men anser det som sannsynlig.

I 11-tiden opplyste politiet at jenta ble kidnappet utenfor barnehagen hun går i klokken 07:45 norsk tid. Hun skal ha blitt tatt da hun gikk ut av morens bil.

– To maskerte menn tok jenta inn i en svart Range Rover uten skilter, sa en talsmann for kypriotisk politi til NRK.

JAKT: Kypriotisk politi jakter nå på mennene som kidnappet jenta. Foto: Tore Tollersrud / NRK

Nå foregår det en politijakt etter bilen, og politiet benytter det de beskriver som en «stor styrke» i gatene på Kypros, samt helikopter.

Massiv jakt

Ansatte i barnehagen skal ha forsøkt å forhindre kidnappingen, uten å lykkes.

TV 2 skriver at de har vært i kontakt med kilder som sier at bilen har krysset grensen mellom den greske og tyrkiske delen av Kypros, men dette er ikke bekreftet av kypriotisk politi.

Politiet på Kypros vil ikke gå ut med noen teorier om hvor jenta og faren befinner seg.

Kripos sa til NRK i 11-tiden at de ble varslet tidlig torsdag morgen om at jenta på snart fire år var kidnappet.

– Vi vil bistå kypriotisk politi med det de måtte trenge, sier Ida Dahl Nilssen, presseansvarlig i Kripos, til NRK. Hun opplyser at de ikke kan gi nærmere opplysninger inntil videre, og at kypriotisk politi må avgjøre hva de kan gå ut med.

UD er også orientert om saken, og vil tilby bistand.

– Utenriksdepartementet er kjent med saken. Den følges opp av lokale politimyndigheter. Vi søker å avklare de faktiske forhold gjennom den norske ambassaden i Aten, og vil eventuelt tilby konsulær bistand innenfor fastsatte rammer, sier pressetalsperson Kristin Enstad.

Forsøkt kidnappet før

I februar i fjor skrev NRK om eks-torpedoen Espen Lee, tidligere Lie, som sammen med to andre menn ble pågrepet av kypriotisk politi for å ha planlagt å bortføre et barn fra øya.

Det skal nå dreie seg om den samme jenta.

Lee nektet straffskyld og ble få dager senere sendt ut av landet. En etterforskning av saken ble henlagt i Norge.

Jentens far er norsk statsborger. Moren er greskkyprioter og er bosatt i Nicosia.

VG har vært i kontakt med Lees bror Robert Lie, som forteller at Espen er i Norge.

– Jeg fikk tak i Espen nå. Han er hjemme i Norge, her i Oslo og har ingenting med saken på Kypros å gjøre, sier han til avisen.

Krangel om omsorg

VG skriver at jentas mor og far krangler om omsorgsretten for jenta.

I november 2015 skal moren ha blitt anmeldt av faren for omsorgsunndragelse etter å ha ført datteren deres ut av landet.

Noen dager senere skal moren ha sendt en e-post til politiet der hun skrev at hun og faren hadde en avtale om at hun og datteren skulle tilbake til Kypros. Vedlagt i eposten lå tur-retur-billetter fra Kypros til Norge.

Saken ble henlagt grunnet bevisets stilling i januar 2016.