Faren til kidnappet jente (3) har kontaktet moren

Det skriver VG. I mailen forteller faren at jenta er med han, og at han fortsatt befinner seg på øya. Han oppgir også at han vil kontakte moren igjen om en uke, for å diskutere en endelig løsning på hvem som skal ha omsorgsretten for jenta, skriver avisa.

Skal være ved god helse

Jenta skal ifølge e-posten være ved god helse, og kommer til å være sammen med faren frem til han igjen kontakter moren, skriver VG. Stelios Stylianou i kypriotisk politi kan ikke bekrefte innholdet i mailen ovenfor NRK.

–Vi kan bekrefte at faren har sendt en mail til moren, men jeg kan ikke si noe om innholdet i mailen, sier han.

Politiet kan heller ikke bekrefte at faren fortsatt oppholder seg på øya.

–Men vi kan bekrefte at vi fortsatt leter etter han her på Kypros. Dette er en veldig alvorlig sak, så vi arbeider fortsatt med etterforskningen.

E-posten fra faren ble fremlagt under et fengslingsmøte mot de fire mennene som er mistenkt for kidnappingen. Alle de fire mennene er varetektsfengslet i tre dager.

– Forandrer ikke oppfattning av saken

Laris Vrahimis som er morens advokat sier til VG at det som kommer frem i mailen ikke forandrer advokatens oppfatning av saken.

– Det har ingen betydning, det beviser bare at faren har hatt en plan i hodet som han iverksatte, men vi følte hele veien at det var han som sto bak, sier Vrahimis til VG.

Politiet på Kypros har sendt ut en internasjonal etterlysning med navn og bilde av faren til den tre år gamle jenta som ble kidnappet torsdag. Stylianou kan bekrefte at det kypriotiske politiet har vært i kontakt med både Europol og Interpol i jakten på mannen.

Farens advokat, Morten Engesbak ønsker verken å kommenter e-posten eller den internasjonale etterlysningen.