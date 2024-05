En psykolog som jobber med barn og unge i det offentlige i Østfold er siktet for en rekke seksuelle overgrep.

Det opplyser politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen til NRK.

– Politiet mistenker at deler av det straffbare forholdet har skjedd under behandling. Men vi mistenker også at deler av det straffbare har skjedd ved at han i kraft av sin stilling har kommet i kontakt med de fornærmede, sier Jakobsen.

Foreløpig er det fire fornærmede i saken. Flere av dem er mindreårige. Politiet utelukker ikke at det kan være snakk om flere fornærmede.

– Politiet ser svært alvorlig på denne saken. Dette er en høyt prioritert sak hos Øst politidistrikt, sier Jakobsen.

Politiadvokat Martin Gautestad Jakobsen. Bildet er tatt ved en annen anledning. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Erkjenner ikke straffskyld

– Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen, sier psykologens forsvarer til NRK.

Psykologen er siktet for:

Forsøk på voldtekt av barn under 14 år.

Forsøk på seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år

Utnyttelse av sin stilling for å oppnå seksuell handling mot barn under 16 år.

Besittelse av overgrepsmateriale.

– Den delen av siktelsen som gjelder besittelse av overgrepsmateriale mot barn ble funnet av politiet under ransaking av siktedes eiendeler, sier politiadvokat Jakobsen.

Psykologen ble pågrepet i midten av april, og har sittet varetektsfengslet siden. Fredag ble han varetektsfengslet i fire nye uker.

– Flere forhold skal være begått i arbeidstiden, både hos nåværende og tidligere arbeidsgiver, skriver tingretten i sin avgjørelse.

Arbeidsgiver anmeldte

Den overgrepssiktede psykologen har blitt suspendert fra jobben.

Arbeidsgiveren anmeldte ham da de mottok en bekymringsmelding i april i år.

– Vi har informert de nærmeste kollegaene, pasientene og har opprettet et kontakttelefonnummer der de som har blitt informert kan henvende seg, sier en talsperson for arbeidsgiveren til NRK.

Andre ansatte som jobber med barn og unge hos arbeidsgiveren er også informert, for å kunne ivareta de som har behov for det.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokatene til de fornærmede. Ingen av dem ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.