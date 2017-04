Fire personer pågrepet på Kypros: Varetektsfengslet i tre dager

– Vi har pågrepet fire personer. Tre av dem er kyprioter og en av dem er fra Syria, sa politiets pressetalskvinne Panagiota Georgiou til NRK fredag morgen.

De fire ble pågrepet på den greske delen av øya, forteller Georgiou. De er i alderen 33 til 47 år.

Politiet har også sikret seg Range Roveren som de tror ble brukt under kidnappingen av jenta. Ifølge politiet er alle de fire bosatt i Nicosia.

Leter fortsatt etter jenta

Personene ble fremstilt for fengsling fredag formiddag. Politiet ba opprinnelig om at de fire skulle fengsles i åtte dager, men fikk bare medhold i fengsling i tre dager, opplyser politiet i Nikosia til NRK.

– De fire ble pågrepet etter at vi fikk informasjon om at de skal være involvert i bortføringen, sier Stelios Stylianou, visetalsperson for politiet i Nikosia.

Han ønsker imidlertid ikke å svare på hvilken tilknytning de fire har til den norske faren.

Politiet opplyste tidligere fredag at man ikke har funnet jenta eller hennes norske far. Kypriotisk politi har utstedt en arrestordre gjennom Europol på jentas far.

Kypriotiske medier, som nettavisen in-Cyprus.com, skriver at politiet tror faren og datteren fortsatt befinner seg nord på øya. Fredag ettermiddag sier Stylianou at man fortsatt ikke har fått snakket med faren.

– Vi er klar over hva mediene skriver, men det kommer ny informasjon hele tiden. Dette blir undersøkt av våre etterforskere, men vi kan ikke bekrefte om faren er med jenta eller ikke, eller hvor de er, sier Stylianou.

– Har sendt e-post til moren

Stylianou bekrefter at norske myndigheter er informert om saken. Han sier de fire siktede vil bli avhørt i helgen, og at det kan bli aktuelt å forlenge fengslingen mandag.

Ifølge in-Cyprus.com mener etterforskerne at en av de fire siktede ledet kidnappingen, og at jenta ble kjørt til den nordlige delen av øya etter at bilen krysset grensen til den tyrkiske delen på et sted som ikke overvåkes. Alle benekter enhver befatning med bortføringen, men politiet beskriver pågripelsene som et viktig gjennombrudd.

En polititjenestemann sa til retten at barnets 49 år gamle norske far har sendt en epost til moren og sagt at datteren er trygg og har det bra og at han snart vil ta henne med seg til Norge.

Sammen med faren

Barnefarens advokat Morten Engesbak opplyste til NRK i går at den tre år gamle jenta oppholder seg sammen med sin far.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sa Engesbak, til NRK.

Morens advokat Eleni Vrahimi sier til NRK at de er informert om pågripelsene, men har ikke noen kommentarer utover det.

– Politiet etterforsker videre og undersøker all den informasjonen de har. Jeg tror at vi vil se en utvikling i saken snart, sier Vrahimi.

Konflikt om omsorgsrett

Jentas mor dro i går over til den tyrkiske siden av Kypros for å be om bistand fra politiet der.

Moren til jenta er greskkyprioter og er bosatt i Nicosia. Hun var sammen med datteren da maskerte menn kidnappet henne utenfor barnehagen. Moren og den norske faren ligger i konflikt om omsorgsretten for jenta.

I februar i fjor skrev NRK om eks-torpedoen Espen Lee, tidligere Lie, som sammen med to andre menn ble pågrepet av kypriotisk politi for å ha planlagt å bortføre den samme jenta. Lee nektet straffskyld, og ble sendt til Norge der saken ble henlagt. Espen Lees bror sier til VG at Espen Lee ikke er involvert i saken nå.

Engesbak sier fredag til NRK at han ikke vil kommentere arrestordren på sin klient.

– Jeg er gjort kjent med dette og at fire personer er pågrepet gjennom media. Jeg har ingen kommentar til dette.

Engesbak vil heller ikke svare på om han har vært i kontakt med barnefaren etter pågripelsene.