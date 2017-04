Jente (3) kidnappet – faren etterlyst internasjonalt

Fredag morgen ble fire personer pågrepet av kypriotisk politi i kjølvannet av at en norsk jente ble kidnappet fra en barnehage på øya. De fire ble fredag varetektsfengslet i tre dager.

Politiet på Kypros har fremdeles ikke klart å finne verken den lille jenta eller faren hennes. Nå har faren blitt etterlyst internasjonalt med navn og bilde gjennom både Europol og Interpol - en såkalt «red notice».

En red notice-etterlysning innebærer at kypriotisk politi ønsker hjelp til å finne ut av hvor mannen befinner seg og eventuelt arrestasjon.

Pressetalsmann ved politiet i Nikosia, Stelios Stylianou, forteller at kypriotisk politi samarbeider med norske myndigheter.

– Norske myndigheter er informert om saken og at det er sendt ut en internasjonal arrestordre på faren, sier han til NRK.

Mannen er etterlyst med navn og bilde gjennom både Europol og Interpol. Foto: Skjermdump/Interpol

Vet ikke hvor faren er

Ifølge lokale medier på Kypros skal mannen og datteren fremdeles befinne seg på øya.

– Vi har ikke snakket med barnefaren. Vi er klar over hva mediene skriver, men det kommer ny informasjon hele tiden. Dette blir undersøkt av våre etterforskere, men vi kan ikke bekrefte om faren er med jenta eller ikke, eller hvor de er, sier Stylianou.

Barnefarens advokat Morten Engesbak opplyste imidlertid til NRK i går at den tre år gamle jenta oppholder seg sammen med sin far.

– Klienten min har opplyst at han er gjenforent med sin datter og at de har det bra. Utover det kan jeg ikke kommentere saken, sa Engesbak til NRK.

Norsk politi undersøker

Den 48 år gamle nordmannen er siktet for å ha inngått en avtale om å begå en forbrytelse, for kidnapping av barn som lever under rettmessig omsorg, kidnapping av barn under 16 år og overfall.

Politiadvokat Bjørn Rudningen Thune ved Øst politidistrikt sier til TV2 at de har gjort undersøkelser i forbindelser med saken.

– Siden vi har jobbet med denne saken tidligere er det naturlig at vi iverksetter noen undersøkelser for å se om det er grunnlag for siktelser i Norge. Det har vi ikke funnet grunn til foreløpig, sier han til kanalen.

Thune forteller videre at en internasjonal arrestordre trolig vil føre til pågripelse av 48-åringen dersom han kommer hjem til Norge.