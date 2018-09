Innvandrere bekymret over Sverigedemokraternas fremgang

– Det er ustabilt og man kan ikke forutse hva som skal skje. Det er veldig bekymringsfullt, sier Sara Abdu fra partiet Liberalerna i Trollhättan til NRK om fremgangen til Sverigedemokraterna (SD).

Søndag kveld var hun på plass i drabantbyen Kronogården, et område preget av mange arbeidsledige og en stor andel innvandrere, for å dele ut valglister.

SD ligger an til få 19,2 prosent av stemmene ved valget i Sverige, en fremgang på 6,3 prosentpoeng fra valget i 2014. Det viser valgdagsmålingen som SVT publiserte klokken 20.00.

– Det er forferdelig. Det som gjør meg frustrert er at det er en så stor andel av det svenske folket som stemmer på dem, og faktisk kan gi dem avgjørende makt i Riksdagen, sier Abdu.

Hvorfor tror du det er sånn?

– Jeg vet ikke. Men integrering er et veldig følelsesladet tema. SD har alltid snakket om det, og når andre partier nå forsøker, så kan det være for sent, forteller hun.

– Urovekkende

Like i nærheten, utenfor Kronan skole, står Fahimeh Nordborg og deler ut valglister for sitt parti Vänsterpartiet. Nordborg er opprinnelig fra Iran, men kom til Sverige i 1992.

Også hun sier at hun er dypt bekymret for fremgangen til Sverigedemokraterna.

– Det er urovekkende. Men jeg vil ikke kalle det et problem, jeg vil kalle det et spørsmål vi er nødt til å finne svaret på sammen, sier hun.

Sterkere fellesskap etter skoledrapene

For tre år siden ble skolen bak henne rammet av et tragisk angrep, da en 21 år gammel svensk mann med sverd drepte en lærer, en elevassistent og en 17 år gammel gutt.

Fahimeh Nordborg sier mange med innvandrerbakgrunn har besøkt Kronan skole for å levere sin stemme i dag. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

90 prosent av barna som går på Kronan skole har innvandrerbakgrunn og politiet konkluderte med at drapene var rasistisk motivert.

Kort tid etter drapene samlet flere tusen personer seg for å gå i fakkeltog for å hedre de drepte. Nordborg forteller at hendelsen førte til et sterke fellesskap i Kronogården.

– Det har betydd veldig mye for lokalsamfunnet. Folk kjenner på et sterkere fellesskap enn før angrepet. Det er mange som har vært her og levert sin stemme i dag. De forstår at deres stemme betyr noe og at den må bli hørt, sier hun.

Flere tusen mennesker samlet seg for å hedre de som ble drept på Kronan skole i 2015. Foto: Adam Ihse/TT / NTB scanpix

– Dette skremmer meg

Også velgere og lokalpolitikere i bydelen Rinkeby i Stockholm sier de er bekymret etter å ha sett hvor godt Sverigedemokraterna har gjort det på meningsmålingene.

Nyhetsbyrået AFP besøkte søndag ettermiddag et valglokale på en skole i Rinkeby, der over 80 prosent av innbyggerne har innvandrerbakgrunn.

Misky, en 19 år gammel jente bosatt i bydelen, stemmer for første gang i år.

– Mange av vennene mine ble interessert i å stemme da de så hvor store SD var. Dette skremmer meg litt, sier hun.

Moskeen i Rinkeby har gitt sine medlemmer beskjed om å komme seg ut å stemme, sier Mohamad, en 21 år gammel student. Han vil ikke røpe hvem han selv planlegger å stemme på, men er klar på hvem som ikke får hans støtte.

– Jeg stoler ikke lengre på Socialdemokraterna, sier 21-åringen.

– Vi må redde Sverige og Trollhättan

Tilbake i Trollhättan sitter den norske lederen for Sverigedemokraterna og følger spent med på valget. Lasse Henriksen flyttet fra Fredrikstad til Trollhättan sammen med foreldrene da han var 18 år gammel.

Nå er han 61 år og sier at det ligger et maktskifte i luften.

Lasse Henriksen, opprinnelig fra Fredrikstad, er Sverigedemokraternas leder i Trollhättan. Han tror det vil bli et maktskifte i Sverige etter dagens valg. Foto: Lars Håkon Pedersen/NRK

– Det er ikke helt lett å være Sverigedemokrat i Trollhättan. Det er Sveriges mest segregerte by, så jeg må mer eller mindre ofre meg. Men vi må redde Sverige og Trollhättan. Jeg tror vi blir så store at Alliansen bare må snakke med oss, de kommer til å ringe oss i morgen, forteller han.

Så du har tro på et maktskifte i Sverige?

– Absolutt! Det ligger i lufta. Men det er et spennende valg. Nå kommer det nye tanker som gjør at det går bra for oss, men dårlig for de andre som går på gamle rutiner, forteller han.

Henriksen får støtte fra professor Tommy Möller ved Stockholms universitet i at det kan gå mot et maktskifte.

– Slik det ser ut nå, peker det mot et maktskifte. Alliansen ser ut til å kunne bli noe større enn de rødgrønne partiene, sier han til NTB.

Han peker likevel på at det kan bli vanskelig for Alliansen å danne regjering, fordi det forutsetter at de vil danne regjering med passiv støtte fra Sverigedemokraterna, noe som er vanskelig for Centerpartiet og Liberalerna med tanke på det som har blitt sagt i valgkampen.

