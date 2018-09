1. Hvorfor er vi så opptatt av det svenske valget?

Valget i Sverige får mye oppmerksomhet først og fremst fordi det er veldig usikkert hva som bli utfallet.

De to store politiske blokkene, med Moderaterna og Socialdemokraterna på hver sin side, er ikke lenger like dominerende. Ingen av blokkene ligger an til å få flertall, i tillegg vil Sverigedemokraterna få en langt høyere oppslutning. Det skaper en utfordrende parlamentarisk situasjon der ingen akkurat nå kan si hvem som kommer til å danne regjering etter valget.

I tillegg er det interessant å se hvor sterkt et høyrepopulistisk parti som Sverigedemokraterna kan gjøre det i vårt naboland.

2. Kan SD-lederen bli statsminister?

Jimmie Åkesson på valgmøte i Göteborg lørdag formiddag. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / NTB Scanpix

Nei, det kan han ikke. I hvert fall ikke etter dette valget.

Partiet ligger an til å gjøre et mye bedre valg enn for fire år siden, og kan bli det nest største partiet i riksdagen. Det vil trolig gi partiet en viss form for politisk innflytelse etter valget, selv om det også er usikkert i øyeblikket.

Selv hvis partiet skulle bli størst, ville ikke Jimmie Åkesson kunne dannet regjering fordi Sverigedemokraterna ikke vil ha majoritet i riksdagen.

Ingen av de andre partiene vil ha et formelt samarbeid med det høyrepopulistiske partiet, og en statsminister Åkesson vil derfor mangle nødvendig støtte utenfor eget parti.

3. Hvorfor vil ingen samarbeide med Sverigedemokraterna?

Ingen andre partier vil forhandle om politiske kompromisser eller gjøre avtaler med Sverigedemokraterna, fordi partiet fremdeles oppfattes som for ekstremt.

Partiet har røtter i den svenske nazistbevegelsen, og selv om partiledelsen har tatt avstand fra dette, blir partiet fortsatt stemplet som rasistisk av et flertall av de andre partilederne i svensk politikk. Fortsatt blir det avslørt tette bånd mellom tillitsvalgte i Sverigedemokraterna og høyreekstreme miljøer.

Partiet har også en innvandringspolitikk som går lenger enn alle de andre partiene. Sverigedemokraterna vil blant annet stoppe all asylinnvandring, og endre integrasjonspolitikken radikalt.

Ingen av partiene i den borgerlige alliansen ønsker et formelt samarbeid med Sverigedemokraterna. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

4. Hvem blir statsminister i Sverige etter valget?

Det er vanskelig å si. Ingen av de to tradisjonelle politiske blokkene vil få flertall etter valget. Det er helt sikkert.

Blir den borgerlige alliansen størst, blir Moderaternas leder Ulf Kristersson statsminister. Det virker rimelig sikkert.

Blir Stefan Löfvens rødgrønne blokk størst, blir ting litt mer komplisert. Moderaterna har sagt at de også i en slik situasjon vil forsøke å danne regjering. Det vil uansett være et borgerlig flertall, da medregnet Sverigedemokraterna.

Men hvordan vil Sverigedemokraterna opptre i en slik posisjon? Det vil Jimmi Åkesson si lite om før valget. «Det viktige er å ha innflytelse over regjeringens politikk», har Åkesson sagt.

5. Hva skjer når stemme er talt opp?

Mandag 10. september sitter vi med fasiten. Noen kan ha utropt seg til vinnere, andre kan ha blitt stemplet som tapere. Trolig starter en hektisk møtevirksomhet mellom partiene ganske umiddelbart.

24. september åpner Riksdagen, og det velges en stortingspresident, eller talsmann som det heter i Sverige. Talsmannens første viktige oppgave er å sette en dato for en votering om statsministerposten. Nye regler fra 2010 slår fast at det skal holdes en slik avstemming, hvis statsministeren ikke har gått av etter valget. Stefan Löfven har gjort det klart at han ikke vil gå av.

Stemmer minst 175 av riksdagens 349 representanter nei, går statsministeren av. Etter valget vil Sverigedemokraterna fra sin vippeposisjon ha avgjørende betydning i en slik avstemning.

Går Stefan Löfven av etter en slik avstemning, kaller talsmannen de ulike partilederne inn til regjeringssamtaler. Han kan legge frem maksimalt fire regjeringsforslag for riksdagen.

Får ingen flertall blir det nyvalg. Det har aldri skjedd i Sverige.