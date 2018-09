– Ustabil regjering er det eneste sikre

I kveld stenger valglokalene i vårt naboland, men det kan ta flere uker før naboene våre finner ut hvem som skal styre landet.

– Sverige kommer til å ha fire merkelige år foran seg, fulgte Åsa Linderborg, kulturredaktør i Aftonbladet opp med å spå i Ytring i formiddag.

Stor usikkerhet

Det er knyttet stor usikkerhet til de som har forsøkt å måle hvor stor oppslutning Sverigedemokraterna ender opp med. Enkelte av meningsmålingsinstituttene som ikke bruker telefonintervjuer, men mer anonyme internettmetoder, måler partiet opp mot 25 prosent.

Det spås av flere valgkommentatorer at et så stort SD kan føre til at enkelte partier hopper av blokkene som de har vært knyttet til i valgkampen. Dette for så å danne en storkoalisjon som gjerne benyttes for å hindre kaos.

Sverigedemokraternas partileder Jimmy Åkesson stemmer i sin valgkrets i dag. Du trenger javascript for å se video. Sverigedemokraternas partileder Jimmy Åkesson stemmer i sin valgkrets i dag.

Usikkerheten forsterkes ytterligere ved bråket rundt partileder Jimmy Åkessons deltakelse i partilederdebatten på SVT. TV-kanalen tok avstand fra hans generaliserende uttalelser om innvandrere og det er spådd at dette kan føre til ytterligere oppslutning om hans parti.

Forventer kaos

De dystre utsiktene for den nye regjeringen som skal styre Sverige etter valget gis på bakgrunn av de siste meningsmålingene som viser at ingen av blokkene som har sagt de kan danne regjering vil få flertall i den nye Riksdagen.

Fire partier har gått til valg sammen under navnet Alliansen. Den borgerlige Alliansen består av de fire partiene som hadde regjeringsmakt fra 2006–2014 med Reinfeldt som statsminister (Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet og Liberalerna). Nå er det Moderaternas leder Ulf Kristersson som ventes å bli statsminister om denne grupperingen blir størst av blokkene.

Ulf Kristersson stemmer ved dagens svenske valg. Du trenger javascript for å se video. Ulf Kristersson stemmer ved dagens svenske valg.

Den regjeringen som nå styrer Sverige består av Socialdemokraterna og Miljöpartiet de Gröna med støtte fra Vänsterpartiet. Den siste målingen i Sveriges Radio for fem dager siden, som bygget på et gjennomsnitt av flere institutter, ga de rødgrønne partiene rundt 41 og Alliansen 38 prosent.

Ingen vil snakke med SD

Ingen andre partier vil forhandle om politiske kompromisser eller gjøre avtaler med Sverigedemokraterna, fordi partiet fremdeles oppfattes som for ekstremt.

I dagens Ytring på NRK mente Claes Arvidsson, tidligere skribent i Svenska Dagbladet at om det blir en storkoalisjon blir det krig mellom partene.

Claes Arvidsson mener det eneste sikre er at dette valget ender med en ustabil regjering i Sverige. Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Likevel mener han at dagens situasjon med SD på vippen fra sak til sak er en mulighet framover.

– I den nåværende perioden har Sverigedemokraterna stemt med den sosialdemokratiske blokken i noen saker og med den borgerlige blokken i andre.

De har vært på vippen og vil komme på vippen etter dette valget, så det kan også fortsette sånn. Det påpeker Arvidsson overfor Ytring i dag.