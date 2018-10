Flere innbragt etter nazidemonstrasjoner i Østfold

– Ingen nazister i våre gater! Ingen nazister i våre gater!

Ropene runget gjennom Dronningens gate i Moss fra flere hundre mennesker med regnbueflagg og såpebobler som hadde møtt opp for å overdøve budskapet fra Den nordiske motstandsbevegelsen, DNM.

– Ikke er de mange, ikke er de sterke!, ropte motstanderne.

Politiet reagerte raskt da det oppsto en situasjon der en tilskuer provoserte demonstrantene fra Den nordiske motstandsbevegelsen i Moss. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

De rundt førti medlemmene av nynazistgruppen var i ferd med å stille seg opp da en tilskuer skal ha provosert flere av dem. En av demonstrantene grep etter mannen og forsøkte å utøve vold mot ham. Etter få sekunder samlet flere av motstandsbevegelsen seg rundt.

Politiet reagerte raskt og ingen skal ha blitt skadd under håndgemenget. Et vitne forteller til NRK at han stilte seg mellom tilskueren og nynazistene.

– De kunne godt slå meg, men ikke han, forteller den eldre mannen.

Stort politioppbud

Både i Fredrikstad og Moss stilte politiet med betydelige mannskaper og en rekke kjøretøy i beredskap, dersom demonstrasjonene skulle utarte.

Torgene der demonstrasjonene skulle være, ble avstengt og det ble satt opp sperringer med avstand for å holde demonstrantene og motdemonstrantene fra hverandre.

Politiet var til stede med store styrker både i Fredrikstad og i Moss under markeringene til Den nordiske motstandsbevegelsen i dag. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

I ettermiddag opplyser politiet at to personer fra gruppen av motdemonstranter, og to fra den ekstreme høyresiden uten DNM-tilknytning ble bortvist i løpet av markeringen i Moss, mens fem motdemonstranter er innbrakt etter en slåsskamp etter demonstrasjonen i Fredrikstad.

Tre DNM-medlemmer og én motdemonstrant er innbrakt av politiet for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

Et av DNM-medlemmene blir anmeldt for forsøk på kroppskrenkelse.

- Vi har opplevd mindre tilløp til håndgemeng og ordensforstyrrelser, men ingen større ting, sier politiinspektør Jan Eivind Myklatun, stabssjef i Øst politidistrikt.

Politiet slår fast at et flertall av demonstrantene fra DNM er svenske statsborgere. Organisasjonen skal ha langt flere medlemmer i Sverige enn i Norge.

Mobiliserte mossingene

Blant de mange som hadde møtt fram for å markere motstand mot budskapet til Den nordiske motstandsbevegelsen, var initiativtaker til motdemonstrasjonen, Arne Kristian Løvik Stellander.

Mange mossinger markerte sin motstand og avsky mot nynazistmarkeringen ved å synge og rope at de ikke ville ha nazister i byen. Foto: Lars H. Pedersen / NRK

– Nå er vi her for å markere vår motstand mot nazigjengen, som ikke vil innrømme at de er nazister, men som bygger på den nazistiske ideologien. Og det har vi klart med sang og tilrop og applaus og smil.

Han tror det er noen grunner til at Den nordiske motstandsbevegelsen er ekstra aktive i Østfold.

– Det er noe høyere arbeidsledighet her, og de prøver seg på folk som er i en sårbar situasjon og lettere å få med seg, antar Stellander.

Slåsskamp i Fredrikstad

Rundt en time tidligere hadde Den nordiske motstandsbevegelsen holdt en markering i Fredrikstad.

Ifølge politiet var det 50 nynazister, og rundt 100 motdemonstranter. Selve markeringen skal ha gått fredelig for seg, men da samlingen ble avviklet skal motdemonstranter fra en venstreorientert organisasjon ha gått til angrep på nynazistene ved et parkeringshus i byen.

– Fem personer er innbrakt etter at medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen ble angrepet, men utover det har gått ganske greit sier operasjonsleder Ronny Samuelsen.

Rundt førti medlemmer eller sympatisører med Den nordiske motstandsbevegelsen markerte sine synspunkter mot styresmaktene i demonstrasjonen i Moss. Foto: NRK

Samuelsen forteller at de har hatt store tilstedeværelse i begge byene. Det har også blitt satt opp sperringer for å holde gruppene unna hverandre.

– Vi skal sørge for at alle er trygge, og blir værende i byene utover ettermiddagen, sier Samuelsen.

LES OGSÅ: Dokumentar om Den nordiske motstandsbevegelsen

Pågrepet på grensen

Flere av de fremmøtte fra Den nordiske motstandsbevegelsen var svenske. Allerede i natt ble tre svenske statsborgere pågrepet da de forsøkte å krysse grensen inn til Norge,

I en pressemelding skriver politiet at de tre har tilknytning til DNM, og er tidligere straffedømte. De vil bli vurdert bortvist fra Norge av hensyn til offentlig orden og sikkerhet.