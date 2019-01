– Vi løp på do og stakk fingeren i halsen alle sammen. Barna mine har ikke lyst på mat fra McDonalds igjen, forteller Hanne Kristiansen.

Like før jul dro hun og de tre barna på McDonalds i Sarpsborg. Familien bestilte en cheeseburger hver og tok med maten hjem.

To av barna slukte sin mat før moren rakk å åpne sin innpakkede burger.

– Da jeg klemte på min burger kom det ut en mark på andre siden. Jeg rakk knapt å gape før den ene datteren min skrek at det var en mark i hennes burger også, sier hun til NRK.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om hendelsen.

Trolig meitemark

Kristiansen sikret både film og bilde av marken, som skal ha vært levende.

– Jeg jobber som kokk selv, og vet at det kan dukke opp små mark i salater og lignende, men dette var store, levende mark i en burger uten salat. Det var helt forferdelig.

LEVENDE MARK: Kristiansen filmet burgeren hun nettopp hadde tatt en bit av.

Hun ringte umiddelbart til den aktuelle restauranten. Dagen etter leverte hun både burger og mark tilbake til McDonalds, som sendte det videre til analyser hos laboratorieselskapet Eurofins.

– Vi vet ikke hvordan marken havnet i burgeren. Vi har veldig strenge rutiner for å sikre at den maten vi serverer er trygg og at den svarer til kundens forventning, sier kommunikasjonssjef i McDonalds Norge, Veronika Skagestad.

I labratorierapporten ble det slått fast at marken var meitemark.

– På bakgrunn av rapporten klarer vi ikke å forklare hvor marken kommer fra. Vi vet at meitemark er uvanlig på denne tiden av året. Vi klarer ikke å forklare det på en logisk måte.

McDonalds: – Vi tar det på alvor

Ifølge Kristiansen fikk hun beskjed fra McDonalds om at marken måtte ha kommet fra hennes eget hjem. Hun er svært kritisk til hvordan selskapet har behandlet saken.

FORFERDET: Hanne Kristiansen og datteren fant meitemark i to burgere fra McDonalds. Foto: Privat

– Jeg har aldri hatt mark hjemme i huset mitt. Makan til behandling har jeg aldri opplevd, sier hun.

– Vi beklager hvordan hun har opplevd dette og hvordan det har blitt håndtert. Vi sliter med å forklare hvordan noe slikt kan skje, men vi har tatt hendelsen på alvor. Vi har vært i kontakt med Mattilsynet og har hatt flere interne og eksterne revisjoner i etterkant av episoden, sier Skagestad.

Kristiansen sier at hun fikk blomster og 200 kroner fra McDonalds etter at lokalavisa skrev om saken. Men lysten på hamburger har hun ikke fått tilbake.

– Vi har ikke engang spist hjemmelaget hamburger.