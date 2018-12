– Det er skummelt å tenke på at noen vil andre mennesker så vondt, sier Madeléne Leidland.

Forrige søndag kjøpte hun en banan på sin lokale Coop-butikk i Sarpsborg. Da hun dagen etter skulle skjære den opp for å ha den i en frokostbolle, stakk hun seg på en skarp gjenstand.

– Det var en synål som stakk ut av bananen. Hadde den vært trykt lengre inn kunne jeg ha spist den. Det kunne blitt skummelt, forteller Leidland til NRK.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først skrev om hendelsen.

Trend startet i Australia

I høst skapte synåler skjult i jordbær og bananer frykt over hele Australia. Nylig ble en kvinne i 50-årene arrestert etter at det ble avslørt at hun sto bak matforurensingen. Hun risikerer 10 år i fengsel.

Tidligere i desember ble en svensk ettåring sendt til sykehus i Eskilstuna etter å ha spist en banan som inneholdt flere nåler.

BLE STUKKET: Madeléne Leidland oppdaget og fjernet nålen før hun rakk å spise hele bananen. Foto: Privat

Nåler skjult i frukt og bær har ikke vært noe kjent problem i Norge tidligere, opplyser Coop.

– Det er første gang vi har sett dette i Norge. Det er ren sabotasje og handler kun om å skade kundene våre og vårt omdømme. Dette var forhåpentligvis første og siste tilfelle, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop.

Politiet: – Åpenbart straffbart

Coop har anmeldt saken til politiet.

– Alle våre butikker er videoovervåket, så vi skal undersøke om det er mulig å se noe på opptakene. Vi vet både når på døgnet bananene ble kjøpt og når vi fikk dem inn i butikken, forteller Kristiansen.

Krimsjef Kai Andersen i Sarpsborg sier til NRK at det å putte nåler i frukt er straffbart.

– Det kan føre til stor skade dersom en person får nålen i munnen. Det er helt åpenbart straffbart, men det kan være vanskelig å bevise, sier han.

HAR ANMELDT: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, har anmeldt hendelsen. – Vi vil ha et ekstra oppsyn med frukt og grønt-avdelingene våre, sier han. Foto: Hedvig Bjørgum / NRK

Kommunikasjonssjefen i Coop understreker at matkjeden har rutiner hvor ansatte flere ganger om dagen går gjennom frukt- og grøntavdelingene, men legger til at nåler kan være krevende å finne.

– Vi ser meget alvorlig på denne hendelsen, og vi går hardt til verks for å få stoppet dette. Alle våre butikker er varslet om hendelsen.

Leidland, som fant en nål i bananen, kommer ikke til å slutte å spise frukt og grønt.

– Jeg tok kontakt med butikken, som var veldig rause med meg og håndterte det bra. Jeg spiste en banan i går. Det nytter ikke å la seg skremme, men det var ubehagelig, sier hun.