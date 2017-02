Bytter ut farlige gummikuler med kork

– I stedet for å bruke gummigranulat, så bruker vi korkgranulat. De små kulene består av samme naturmateriale som i korker på vinflasker. Dette materialet har en struktur som gjør at det ikke blir vasstrukkent. Derfor passer det bra som en erstatning for gummi, forteller Ketil Andersen, som er prosjektleder i Fredrikstad kommune.

Vil ha baner med miljøvennlig materiale

Flere kommuner har valgt å forby gummikuler laget av gamle bildekk. I Fredrikstad er det ikke lagt inn noe forbud, men når nytt kunstgress legges, så skal det inneholde miljøvennlig materiale, forteller Andersen.

Ketil Andersen i Fredrikstad kommune satser på miljøvennlig underlag. Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

– Vi prøver å ta samfunnsoppgaven vår og tenker derfor miljø i prosjektene vi jobber med.

Et av problemene med gummikuler laget av dekk er at de fester seg i sko og klær. Inn i huset drar man kuler som kan være fulle av kjemiske stoffer.

Har hatt suksess med kork

På kunstgressbanen på Torp i Fredrikstad har de nå hatt korkunderlag i ett år. Det har blitt tatt godt imot av barna som bruker banen.

– Det er bedre enn det underlaget vi hadde tidligere. Før festet gummien seg på sko og klær, men det gjør ikke det nye underlaget, forteller Tobias Sølvberg.

Idrettsleder i Torp IF, Gro Holm sier seg enig med Sølvberg.

–Vi er veldig fornøyd med underlaget. Både spillere og trener forteller at det er et godt underlag. Det er et underlag som vi ikke drar med oss inn, slik at det blir lettere i forhold til renhold. Også er det like brukervennlig som det vi brukte tidligere. Også tar det miljøhensyn.

Idrettsleder i Torp IF, Gro Holm er fornøyd med kork som underlag. Her sammen med to av klubbens spillere. Foto: INA-KRISTIN LINDIN / NRK

– De er miljøbevisste

Hun tror et miljøvennlig underlag er viktig for dem som bruker banen.

– Barn og ungdom er nok enda mer miljøbevisste enn vår generasjon. Det er morsomt å kunne være med på fremtidens miljøtiltak, også i idretten.

I går kunne NRK fortelle at Bergen kommune også har byttet ut gummikuler laget av bildekk. Problemet var at også de nye gummikulene var skadelige for miljøet.

I Fredrikstad vil de fortsette å satse på kork, dersom det ikke dukker opp bedre alternativer.

– Det skjer jo stadig noe, og sukkerroer er det siste vi hørte om nå. Vi hadde møte med en potensiell leverandør, som forteller at det er noe de forsker på. Dette er faktisk levert til et par baner, blant annet en i Oslo. Det vil komme flere alternativer til gummi, og det blir spennende å følge dette, forteller Ketil Andersen.