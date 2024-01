24-åring utlevert til Norge etter skytingen i Moss

28. november ble en svensk mann i 30-årene skutt flere ganger utenfor en idrettshall i Moss. Tre menn er siktet for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

To av dem, en 19-åring og en 20-åring, ble utlevert til Norge fra Sverige før nyttår.

Tirsdag ble den tredje siktede, en 24 år gammel syrisk statsborger, utlevert. Han vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag.

Det opplyser politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger til NRK.

– Vi hadde planlagt å avhøre ham i dag, men av ulike grunner så ble ikke det gjennomført, sier Finnanger.

Marius Oscar Dietrichson er oppnevnt som forsvarer for 24-åringen. Han har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse tirsdag kveld.

Krimteknikere arbeidet på åstedet utenfor Mossehallen i mange timer etter skuddene ble avfyrt 28. november i fjor. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Fortsatt ikke avhørt

Mannen i 30-årene som ble skutt utenfor Mossehallen er fortsatt ikke avhørt av politiet.

– Det er fordi han ikke har vært i en tilstand som gjør at vi kan avhøre ham, sier Finnanger.

Allerede dagen etter skytingen koblet politiet hendelsen til kriminelle nettverk.

Dømt for frihetsberøvelse

24-åringen har ikke blitt utlevert til Norge før nå på grunn av en annen straffesak i Sverige. Den saken er nå ferdig behandlet i tingretten.

– I den dommen i Sverige fikk han en fengselsstraff på ett år og ni måneder for frihetsberøvelse og narkotikaovertredelse, sier Finnanger.

NRK er ikke kjent med om denne dommen er rettskraftig.

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

24-åringen ble pågrepet av svensk politi utenfor Stockholm i starten av desember. Han ble pågrepet etter han skal ha truet en annen person med kniv.

Senere ble mobilen hans undersøkt. Der ble det gjort funn som politiet mener knytter 24-åringen til skytingen i Moss.

Ifølge svenske rettsdokumenter skal 24-åringen ha vært i Norge da en rekke skudd ble avfyrt utenfor Mossehallen.

Svensk politi mener 24-åringen tilhører et kriminelt nettverk, ifølge NRKs opplysninger. NRK er ikke kjent med hvilket nettverk det skal være.

Vurderer å løslate 19-åring

En svensk 19-åring er siktet for medvirkning til drapsforsøk. Han erkjenner ikke straffskyld etter siktelsen.

Han ble utlevert til Norge i romjulen, og har sittet varetektsfengslet siden.

Nå vurderer politiet å løslate 19-åringen, sier politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger.

– Vi har ikke ment at han har vært til stede i Norge under hendelsen, men at han har medvirket gjennom andre typer handlinger. Så får etterforskningen vise om vi kommer i mål med det eller ikke.

Mistankegrunnlaget mot 19-åringen er svakt, ifølge forsvarer Sille Heidar. Foto: Dan Kåre Engebretsen

– Mistankegrunnlaget er svakt

19-åringens forsvarer Sille Heidar sier hun har fått signaler om at hennes klient vil bli løslatt.

– Det ligger vel egentlig i kortene at mistankegrunnlaget mot min klient er veldig svakt, sier Heidar.

Like før jul ble en svensk 20-åring utlevert til Norge. Han har samtykket til videre varetektsfengsling, men nekter straffskyld for drapsforsøk eller medvirkning til drapsforsøk.

Hans forsvarer Brynjulf Risnes har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse tirsdag kveld.