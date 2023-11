Opplysninger til NRK: Skuddoffer knyttes til kriminelt nettverk i Sverige

Tirsdag ettermiddag ble en mann i 30-årene skutt flere ganger utenfor Mossehallen i Moss.

Etter det NRK får opplyst, kan den skadde mannen knyttes til Dalen-nettverket, som er i konflikt med Foxtrot-nettverket.

Konflikten har ført til en regelrett gjengkrig i nabolandet, med en lang rekke skyteepisoder, bombeattentat og drap.

Ifølge politiet ble det avfyrt anslagsvis 7-8 skudd i Moss. På en video NRK har fått tilgang til, som har tatt opp det som skal være lyden av skuddene, kan det høres ni skudd.

Politiet mener det er flere gjerningspersoner, som fortsatt er på frifot. NRK får bekreftet at politiet leter etter flere navngitte personer de vil undersøke om kan knyttes til skyteepisoden.

Knyttes til Dalen-nettverket

Dalen-nettverket er en av hovedkonkurrentene til Foxtrot-nettverket, og de to svenske gjengene har vært i en åpen konflikt i lengre tid.

NRK fikk tirsdag kveld opplyst at det svenske kriminelle nettverket Foxtrot også står sentralt i etterforskningen.

Særlig konkurransen om narkotikamarkeder står sentralt i konflikten mellom de to nettverkene.

Kameraet som fanget opp det som skal være lyden av skuddene er plassert på et loft i et hus rundt 500 meter i luftlinje fra Mossehallen

Foxtrot-nettverket ledes av Rawa Majid, kjent som «Den kurdiske reven», mens Dalen ledes av Mikael Tenezos, kjent som «Greken».

Kripos har tidligere bekreftet til NRK at svenske kriminelle nettverk opererer i 10 av 12 norske politidistrikt, og at Foxtrot-nettverket er til stede i seks av dem.

Kripos har ikke sagt om de mener at Dalen-nettverket er til stede i norske politidistrikter.

Tidligere straffedømt

Mannen som ble skutt i Moss er straffedømt i Norge en rekke ganger de siste årene.

Han er flere ganger dømt for oppbevaring av narkotika, kjøring uten førerkort og promillekjøring. Han er også dømt for bedrageri.

Han har også flere dommer fra Sverige. Flesteparten er over 10 år gamle. Han er dømt for vold, heleri, tyveri, kjøring uten førerkort og et mindre narkotikalovbrudd. Han ble også dømt for et mindre narkotikalovbrudd i 2021.

Kripos bekymret

Kripos er bekymret for det de mener er en økende grad av svensk kriminell aktivitet i Norge.

– Jeg tror svenske kriminelle nettverk har vært aktive i Norge over flere år, men vi har nok sett en økende grad av svensk aktivitet i Norge blant annet basert på etterretningsinformasjon men også straffesaker, sier Kripos-topp Kjetil Tunold til NRK.

Selv om Kjetil Tunold i Kripos erkjenner at Norge kan være attraktivt for svenske gjengkriminelle, er han ikke enig i at vi er et «gangsters paradise», som den svenske krim-journalisten Diamant Salihu fra SVT kalte oss for noen uker siden. Foto: Sverre Holm-Nilsen

Tunold tror det er flere grunner til at svenske kriminelle trekker over grensen nå.

– Det er nok nærheten til Sverige og et attraktivt marked for narkotika. Det kan også være en konsekvens av at man strammer inn i Sverige og lager mer regelverk knyttet til aktiviteten deres og politiet er mer oppmerksom på nettopp den kriminaliteten.

Ingen siktet

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger sier de ikke har noen formelt siktede etter skytingen.

– Men vi ser nå på de kriminelle miljøene og ønsker å innhente mer informasjon som gjør at vi kan sikte eller pågripe, sier Finnanger.

Politiadvokat Christian Gjølberg Finnanger sier at det ikke er noe som tyder på at skyteepisoden har tilknytning til Moss som sådan. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Politiet i Norge har bedt om bistand fra sine svenske kolleger til etterforskningen, har Finnanger bekreftet til NTB.