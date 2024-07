Mann i 50-årene tiltalt for voldtekt av 13-åring

Saken oppsummert En mann i 50-årene er tiltalt for en rekke seksuallovbrudd. Han er blant annet tiltalt for voldtekt av en 13-åring.

Han har tilbudt flere mindreårige penger, alkohol og tobakk i bytte mot seksuelle tjenester, ifølge tiltalen.

Mannen i 50-årene er dømt for lignende lovbrudd to ganger tidligere. Nå risikerer han å bli dømt til forvaring.

I fjor nektet han straffskyld for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha voldtatt en 13 år gammel jente. Voldtekten skal ha skjedd i mannens bolig i Fredrikstad i november 2022.

Tiltalte kommer opprinnelig fra et annet sted i landet, men flyttet til Fredrikstad i august samme år, etter å ha sonet ferdig en overgrepsdom.

Tre måneder etter han flyttet til østfoldbyen voldtok han 13-åringen i bytte mot en spritflaske, ifølge tiltalen.

Mannen i 50-årene er også tiltalt for seksuelt krenkende adferd mot tre andre jenter under 16 år. Han skal ha tilbudt dem både penger, alkohol og tobakksvarer i bytte mot seksuelle tjenester.

Påstand om forvaring

Mannen i 50-årene er også tiltalt for å ha truet en av de fornærmede jentene.

«Dersom hun fortalte noen om han, skulle han knekke fingrene hennes, voldta henne og knivstikke henne eller lignende», skal han ha sagt til henne, ifølge tiltalen.

I tiltalen er det tatt forbehold om at påtalemyndigheten vil legge ned påstand om forvaring.

Forvaring er en tidsubestemt straff som kan gis dersom en person begår alvorlig kriminalitet. Det må også være en nærliggende fare for at personen vil begå samme type lovbrudd på nytt.

Fredrikstad sett fra luften. Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Dømt for lignende forhold

I desember i 2021 ble tiltalte dømt til ti måneders fengsel for flere seksuallovbrudd og identitetstyveri.

I dommen kommer det frem at han ved seks anledninger hadde samleie med en mindreårig jente mot betaling.

Retten fant det også bevist at han tilbød to andre mindreårige betaling i bytte mot seksuelle tjenester. Han ble også dømt for å ha lastet ned 80 bilder og videoer som blant annet viste svært grove seksuelle overgrep mot barn.

Tiltalte ble også dømt for å ha hatt seksuell omgang med barn under 16 år i 2007.

I fjor sa tiltaltes forsvarer til NRK at han nektet straffskyld for å ha kjøpt seksuelle tjenester fra mindreårige. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Nektet straffskyld for sexkjøp

Advokat Anne-Marie Gulichsen forsvarer mannen i 50-årene. Hun har ikke hatt anledning til å kommentere saken mandag.

I fjor høst sa hun imidlertid til NRK at hennes klient ikke erkjente straffskyld for kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige.

– Han kjenner seg ikke igjen i det som er beskrevet om siktelsen, sa Gulichsen.

Dersom han blir funnet skyldig for lovbruddene han er tiltalt for å ha begått, er minimumsstraffen tre års fengsel.

Rettssaken skal etter planen gå i Søndre Østfold tingrett i september.