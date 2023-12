Flyktet i leiebil – dette er de siktede etter Moss-skytingen

Det har ikke vært mulig å avhøre skuddofferet. Den svenske mannen i 30-årene ligger fortsatt alvorlig skadet på sykehus etter å ha blitt truffet av flere skudd.

Tre menn er pågrepet og siktet for drapsforsøk eller medvirkning til dette etter skytingen i Moss den 28. november.

Rettsdokumenter NRK har fått tilgang til, viser at den første pågripelsen i saken skjedde nærmest ved en tilfeldighet.

Etter en knivhendelse inne på en togstasjon blir 25-åringen pågrepet av svensk politi. Det politiet fant på mobilen hans gjorde at de kontaktet kollegaer i Norge. Foto: polisen

Den 3. desember pågriper politiet utenfor Stockholm en syrisk statsborger (25) etter han skal ha truet en mann med kniv på en togstasjon.

Denne pågripelsen skulle vise seg å bli viktig også for norsk politi.

Fant spor på mobil

Mannen er tidligere straffedømt en rekke ganger. Ifølge dokumentene NRK har fått tilgang til, mener svensk politi 25-åringen tilhører et kriminelt nettverk.

Hvilket nettverk dette skal være, er ikke NRK kjent med.

Etter pågripelsen i starten av desember, undersøkte svensk politi mannens mobiltelefon.

Dette er telefonen 25-åringen hadde på seg. Etter det NRK får opplyst knyttes han til skytingen i Moss blant annet gjennom datatrafikk. Foto: polisen

Der skal de ha funnet meldinger og kommunikasjon som omhandlet den alvorlige skyteepisoden i Moss.

Norsk politi ble derfor kontaktet.

– Det var funn på telefonen hans som gjorde at vi kunne knytte han til skytehendelsen i Moss, bekrefter politiadvokat Christian Finnanger overfor NRK.

Norsk politi var tidlig ute og meldte at de knyttet skytingen til kriminelle, utenlandske nettverk.

Etter det NRK får opplyst, kan skuddofferet knyttes til Foxtrot-nettverket i Sverige.

Konflikter tilknyttet nettverket har ført til en eksplosiv voldsbølge i nabolandet.

To reiste til Norge

Pågripelsen den 3. desember ble holdt hemmelig fordi norsk politi hadde to andre personer i søkelyset.

Vitner til skytingen utenfor Mossehallen skal ha sett to personer forsvinne fra åstedet i en mørk bil.

Ifølge Aftonbladet skal dette ha vært en leiebil som ble sporet til en bensinstasjon i Vetlanda i Småland i Sverige. Bilen skal ha blitt leid av en tidligere ustraffet svensk 19-åring.

I dagene før skytingen skal bilen ha kjørt mellom Norge og Sverige flere ganger.

Bare kort tid etter skytingen, skal leiebilen blitt observert ved grensepasseringen på Svinesund. Klokka var da 17:35 på ettermiddagen. Politiet ble varslet om skytingen skjedde like før kl. 17.00.

POLITIADVOKAT: Christian Finnanger sier til NRK at det første fengslingsmøtet i saken vil skje denne uken. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

Søndag kveld i forrige uke aksjonerte politiet i Göteborgs-området. Da ble 19-åringen som leide bilen og en 20-åring pågrepet og siktet.

Ingen av de to erkjenner straffskyld, og en av dem motsetter seg utlevering til Norge, viser svenske rettsdokumenter.

Etter det NRK får opplyst, mener politiet at det kun var to av mennene som reiste til Norge og utførte angrepet. De skal ha kommet til Norge dagen før skytingen fant sted.

Etterforskning skal ha avdekket at de to mennene hadde booket et hotellrom i Fredrikstad. I løpet av oppholdet fikk de to parkeringsbøter. Bøtene er datert den 27. og den 28. november.

SPORET HIT: Mennene skal ha oppholdt seg i Fredrikstad dagen før skytingen i Moss. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ved hjelp av elektroniske spor så mener politiet også å kunne knytte 25-åringen og 20-åringen til Moss da drapsforsøket skjedde.

Rett før 20-åringen ble pågrepet i Sverige, observerte politiet at han snakket i en mobiltelefon.

Denne telefonen skal også utleveres til Norge, ifølge den svenske fengslingskjennelsen.

Den tredje siktede – han som leide bilen – skal ikke ha vært med på turen til Moss, ifølge dokumentene NRK har fått tilgang til.

Knyttes til MC-klubb

20-åringen som er pågrepet er ikke tidligere straffedømt, men skal være prøvemedlem, et såkalt «prospect», i Bandidos i Sverige.

Mannen har delt flere bilder på sosiale medier der han bruker klær med den kjente logoen til MC-klubben.

Ifølge avisen Nya Lindköpings-Tidningen har mannen vært en del av MC-miljøet siden i sommer, og i løpet av høsten skal han ha avansert i klubben.

Ifølge svenske medier har 20-åringen blitt avbildet med en rekke andre Bandidos-medlemmer de siste månedene. Foto: privat

Lurt i en felle?

Et helt sentralt spørsmål er hvorfor mannen i 30-årene ble skutt utenfor Mossehallen.

En polititeori skal være at mannen ble lurt til åstedet og trodde han skulle møte noen andre der, får NRK opplyst.

På telefonen hans har det blitt funnet meldinger hvor det sto når og hvor han skulle møte opp.

Han mottok den siste meldingen han bare minutter før han ble skutt, viser svenske rettsdokumenter.

Finnanger sier at politiet mener å ha god oversikt over hendelsesforløpet, men ønsker ikke å si noe om hva de mener er motivet for skytingen.

– Akkurat der har vi flere hypoteser vi jobber etter. Det er for tidlig å gå ut med nærmere detaljer om det, sier han til NRK.

Utlevere

Norsk politi har bedt om utlevering av alle de tre siktede. Finnanger sier at det første fengslingsmøte kan komme allerede denne uken.

– Vi har bedt om utlevering for alle tre. Den ene siktede har samtykket til utlevering, noe som gjør at han vil fremstilles for varetekt førstkommende fredag, sier Finnanger til NRK.

Politiadvokaten sier at det dreier seg om den siktede 20-åringen.

Den andre av de to som ble begjært utlevert i går, har motsatt seg utlevering til Norge.

Finnanger sier at det blir en videre prosess i det svenske rettssystemet for ham.

– Siktede nummer tre som ble pågrepet for noen uker siden, har en annen svensk rettssak mot seg. Det gjør at prosessen vil ta noe lengre tid før norsk politi får ham utlevert. Vi samarbeider med svenskene og det er en felles forståelse for når og hvor det vil skje, sier Finnanger til NRK.

Mannen som ble skutt er svensk, men skal ha oppholdt seg i Norge den siste tiden. Han er dømt en rekke ganger.

I Norge er han blant annet dømt for oppbevaring av narkotika og for bedrageri. I Sverige er han dømt blant annet vold, tyveri og heleri.