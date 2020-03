Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det skriver avisa Dagen, som omtalte saken først.

Den kristne TV-kanalen Visjon Norge, som drives av pastoren Jan Hanvold, selger kosttilskuddet «Chaga» i sin egen nettbutikk.

I et innlegg på Facebook-siden deres sto det at produktet «styrker immunforsvar, er betennelse og virushemmende». I tillegg står det at det er «viktig i disse tider».

Må stanse eller endre annonsen

Forbrukertilsynet reagerer sterkt på markedsføringen og kaller den villedende og aggressiv.

«Selv om markedsføringen ikke eksplisitt omtaler koronavirus eller Covid-19, gir markedsføringen assosiasjoner til dette, særlig ved at setningen «viktig i disse tider» er tatt inn i innlegget på Facebook», skriver Forbrukertilsynet i varselet som ble sendt til Visjon TV og Webshop AS onsdag.

De ber Visjon TV og Webshop AS om å umiddelbart stanse eller endre annonseringen for kosttilskuddet.

Hanvold vil redegjøre

Styreleder og pastor Jan Hanvold i TV Visjon Norge vil ikke kommentere saken overfor Dagen, men gir en kommentar til Vårt Land.

– Vi har ikke fått noen melding fra Forbrukertilsynet ennå, men vi vil selvfølgelig komme med en redegjørelse til dem, sier Hanvold til Vårt Land.

Varmepumper og ventilasjonsfilter

Det er forbudt å hevde at produkter kan kurere eller beskytte forbrukere mot koronaviruset.

Forbrukertilsynet skriver at de også har sett eksempler på at leverandører av varmepumper og ventilasjonsfilter hevder at disse skal kunne hjelpe mot viruset.

– Vi følger med nå for å se om det er flere tilfeller. Dette er en type markedsføring som vi vil slå ned på, for de utnytter folks frykt for smitte, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet til NRK.

Over hele verden går nå forbrukermyndigheter hardt ut mot næringsdrivende som forsøker å utnytte frykten for koronaviruset.

EU-kommisjonen publiserte i forrige uke en veiledning om hvordan «korona-relatert» markedsføring vil kunne være i strid med EU-retten, skriver Forbrukertilsynet på sine nettsider.