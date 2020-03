Kontroversiell TV-pastor sa at koronaviruset bygget på en løgn

Under et TV-sendt foredrag søndag på hans egen kanal, Visjon Norge, sa Hanvold at koronaviruset er bygd på en løgn. Helsedirektoratet reagerer og mener Hanvold skaper frykt og usikkerhet.

I foredraget som ble sendt på Visjon Norge sa Hanvold følgende:

«Så sa vi: Herre avslør løgnen når det gjelder korona, i Jesu Kristi navn, amen! Da kjente vi det at det ble åpenbart for oss, at dette viruset her er bygd på en løgn, bygd på en forførelse og som er planta der av makter og myndigheter. »

Les også: Alt du bør vite om det nye koronaviruset

Mener uttalelsene skaper frykt

Helsedirektoratet sier påstandene til Hanvold bare er egnet til å skape frykt og usikkerhet

– I dag ligger 170 mennesker på sykehus med korona-sykdom. Av dem får rundt 40 intensivbehandling. Mer enn 2000 mennesker er smittet og mange mennesker er redde, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet.

Han mener budskapet til Hanvold er leit.



– I en slik situasjon trenger vi varme tanker, omsorg for hverandre og fakta. Slike påstander som Hanvold kommer med er bare egnet til å skape frykt og usikkerhet, sier Rostrup Nakstad.

Den kontroversielle TV-pastoren Jan Hanvold er i igjen i hardt vær på grunn av uttalelser om koronaviruset. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

Hanvold sier budskapet er misforstått

Jan Hanvold sier at han ikke mener koronaviruset er en løgn og at uttalelsene er tatt ut av sammenheng.



– Når vi ber, så må vi avsløre den løgnen om at korona er noe som kommer fra Gud. Det er mange som tenker: Er dette Guds straff over jorda? Og da sier jeg at vi må avsløre løgnen. Det er det jeg mener med det. Slik at vi forstår at det ikke er guds vilje å ødelegge jorda, sier han

Så du sier ikke at korona er en løgn?

– Nei, men det jeg sier er at vi må få åpenbart løgnen bak korona.

Hva tror du seerne og lytterne dine tenker nå de hører dette budskapet?

– De veit jo vår terminologi om nettopp hva Johannes 10.10 sier, altså at djevelen har kommet for å stjele og ødelegge, mens jeg, Jesus har kommet for å gi dere liv og overflod av liv. Hvis man tar ting ut av sammenheng så kan jo alt misforstås, sier Hanvold

– Meningsløst å lytte til Hanvold

Ekspert på presseetikk og ytringsfrihet, Gunnar Bodahl-Johansen sier Hanvolds uttalelser er innenfor ytringsfrihetens grenser, men reagerer likevel på uttalelsene. Foto: Lotte Olsen/NRK

Det er ikke første gangen Hanvold og Visjon Norge skaper overskrifter i forbindelse med koronaepidemien. I slutten av februar ba predikanten Dionny Baez seerne om å gi 2020 kroner til TV-kanalen. Det ville sørge for at Gud beskyttet barna deres mot koronaviruset.

Ekspert på presseetikk og ytringsfrihet, Gunnar Bodahl-Johansen sier Hanvolds uttalelser er innenfor ytringsfrihetens grenser, men reagerer likevel på uttalelsene.



– Han må si det han vil, men det blir meningsløst å lytte til Hanvold i en tid der man skal høre på folk med medisinsk ekspertise og til myndighetene, som gjør alt de kan for å forhindre, og begrense smitte, sier Bodahl-Johansen.



– Hanvold har et ansvar fordi det er mange som lytter til han. Det blir helt meningsløst, og han opptrer helt uansvarlig.

– Sprer desinformasjon

Forsker og ekspert på sosiale medier, Petter Bae Brandtzæg, har tidligere skrevet en kronikk i Aftenposten der han advart mot spredningen av desinformasjon og at det kan undergrave helseresponsen på koronaviruset i befolkningen.



Uttalelsene til Hanvold mener han faller innenfor dette.

– Så lenge man beveger seg bort fra anerkjente kilder og offentlige kilder i en krisetid vil man undergrave helseresponsen i befolkningen, sier Bae Brandtzæg.

Han kaller Hanvold uttalelser for religiøs konspirasjonsteori og sier det er mange som ønsker å utnytte informasjonsvakuumet til egen vinning i disse usikre koronatider.

– Det er jo ren konspirasjon, som bygger opp til splid mellom folk og myndigheter, sier Bae Brandtzæg.