Bare trikken og T-banen i Oslo kan få en ekstra strømregning på 178 millioner kroner.

I landet som helhet kan kollektivtrafikken gå 1,9 milliarder kroner i minus i 2023.

Det skriver aktørene i bransjen i et brev til regjeringen.

Det er fordi kollektivselskapene selv mener at prisveksten for buss, T-bane, trikk, hurtigbåt og ferge kan bli hele 9,6 prosent.

Ber regjeringen tette gapet

Kravet er at regjeringen dekker gapet når revidert nasjonalbudsjett blir lagt fram torsdag.

– Hvis ikke vil det enten tvinge fylkeskommunene til å kutte utgifter til skole, fylkesveier og andre lovpålagte oppgaver eller føre til kutt i kollektivtilbudet, heter det.

Brevet er signert Kollektivtrafikkforeningen, NHO Transport, NHO Sjøfart, Spekter, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Yrkestrafikkforbundet.

Det er fylkene som har ansvaret for kollektivtrafikken. I hovedstaden er det Oslo kommune.

Strømsjokk for T-banen

I Oslo ligger Sporveien an til strømsjokk. Ifølge beregningene kan den ekstra strømregningen på trikk og T-bane bli på 178 millioner kroner.

VIL HA STRØMSTØTTE: Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I tillegg kommer dyrere drivstoff og dyrere strøm til å lade elbusser.

– Det er et enormt paradoks at staten gir strømstøtte til at privatpersoner kan lade sin elbil, men ikke til å lade elbusser eller kjøre trikk og T-bane.

Det sier miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Sirin Stav (MDG). Hun forventer at regjeringen retter opp i dette.

Ulv ulv?

Både Oslo, Viken og andre har truet med rutekutt før. De ropte varsko da regjeringen stengte pengekrana etter pandemien. Og de slo alarm da strømprisene for alvor skjøt i været.

Men så langt har de store kuttene uteblitt. Ropes det «ulv ulv» nå også?

Sirin Stav sier at byrådet har sprøytet inn hundrevis av millioner ekstra for å få kollektivtrafikken helskinnet gjennom pandemi og strømkrise. Og hun vil snu alle steiner for å gjøre det igjen.

– Men dette er penger vi heller skulle brukt på andre ting, for eksempel å kutte billettprisene eller styrke tilbudet, sier hun.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum varslet i februar at han ville bruke milliarder ekstra for å kompensere for prisstigning.

Men med nær 10 prosent prisøkning i bransjen er frykten at Vedum ikke kommer med nok.

– Rammer by og bygd

REPRESENTERER BRANSJEN: Daglig leder Olov Grøtting i Kollektivtrafikkforeningen. Foto: Kollektivtrafikkforeningen

Bransjeorganisasjonen mener at dette er en helt spesiell situasjon som regjeringen er nødt til å ta hensyn til.

– Vi frykter at manglende inndekning av den ekstraordinære prisøkningen kan føre til kutt i kollektivtilbudet, sier Olov Grøtting, daglig leder i Kollektivtrafikkforeningen.

De organiserer offentlige kollektivselskaper både lokalt, regionalt og nasjonalt.

– Kollektivtrafikken er avgjørende for at folk skal komme seg på jobb og til fritidsaktiviteter over hele landet, sier Grøtting.

Kutt vil ramme både by og bygd, heter det i brevet til regjeringen.

Frykten er likevel at distriktene blir rammet først. Grunnen er at det er her busser og ferger er mest avhengig av offentlig støtte.