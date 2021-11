Advarslene har kommet fra mange steder i landet. Fylker og kollektivselskaper varsler kutt hvis regjeringen ikke dekker inntektstapene også neste år.

Mandag ble det klart at de ikke forlenger koronakompensasjonen til kollektivselskapene.

Vil ikke hindre omstilling

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier han er glad for at flere har tatt kollektivtrafikken i bruk igjen. Men:

– Når smitteverntiltakene er avviklet, er det viktig at staten ikke hindrer omstilling til en ny normal, sier han i en pressemelding.

For det er ikke sikkert kollektivtrafikken vil komme tilbake til nivået fra før pandemien, mener han.

– Derfor er det krevende å prioritere penger på å opprettholde et kollektivtilbud det ikke er grunnlag for.

Nygård sier at han følger situasjonen nøye framover. Han sier også at regjeringen har plusset på 500 millioner kroner til fylkene utover de 400 ekstra millionene som forrige regjeringen.

Dermed er fylkene bedre i stand til å dekke inntektstapene selv, ifølge samferdselsministeren.

Skuffet fylkesråd

I Viken er det varslet store kutt. Fylkesråd for samferdsel, Olav Skinnes (Sp) er like skuffet over egen regjering som han var over forrige på dette området.

– Det skuffer meg veldig. Jeg syns det er rart at regjeringen ikke har forstått at vi trenger en overgangsperiode fram til vi har etablert en ny normal, sier Skinnes.

VELDIG SKUFFET: Viken-fylkesråd Olav Skinnes (Sp). Foto: Birger Kjølberg/NRK

Han setter nå sin lit til SV i budsjettforhandlingene på Stortinget. Eller til at folk begynner å ta bussen igjen.

– Det er den eneste måten å opprettholde det gode tilbudet vi har på. Skjer ikke det, vil det bli kutt som er ganske merkbare, sier Sp-toppen i Viken.

Sjokkert byråd

Også fra Oslos miljøbyråd Sirin Stav (MDG) er reaksjonen sterk.

– Dette er utrolig skuffende. Kollektivselskapene og de reisende har lojalt fulgt smittevernrådene under hele pandemien, og nå stikker regjeringa fra regninga, sier hun.

UTROLIG SKUFFET: Oslo-byråd Sirin Stav (MDG). Foto: Nadir Alam / NRK

Resultatet kan bli en historisk svekkelse av kollektivtransporten, mener Stav.

– Det regjeringen legger opp til nå til er en hals over hode-nedskjæring av tilbudet før kollektivselskapene vet hvordan den nye normalen er.

Hun varsler at byrådet nå vil snu hver stein for å prøve å unngå kutt.

Kutt fra april

– Sånn som det ser ut nå, mangler vi finansiering for å kjøre som i dag lenger enn til 1. april i Viken.

– I Oslo vil pengene holde litt lenger, sa Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen til NRK forrige uke.

MANGLER PENGER: Adm. direktør Bernt Reitan Jenssen i Ruter. Norges mest trafikkerte ferjesamband, Nesoddbåten, kan bli rammet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mangler over 1 mrd.

På landsbasis er behovet mellom 1,1 og 1,3 milliarder kroner bare første halvår.

Det anslår Kollektivtrafikkforeningen. Den organiserer kollektivselskaper i alle fylker.

Slutt ved årsskiftet

Da Norge stengte 12. mars i fjor, forsvant inntil 70 prosent av de reisende. Gjennom hele pandemien har staten dekket tapene som oppsto.

Det har gjort kollektivselskapene i stand til å opprettholde tilbudet. Det har blitt ansett som viktig for at de som må reise kollektivt har kunnet holde avstand.

Men ved nyttår er det slutt, ifølge den forrige regjeringens forslag til statsbudsjett. Da er tiden med statlig kompensasjon for svikt i billettinntektene over.

«Den nye normalen»

Problemet er at passasjerene fortsatt uteblir. I Oslo-området mangler fremdeles om lag hver femte reisende.

Samtidig er biltrafikken tilbake på 2019-nivå.

Ingen vet når passasjerene er tilbake eller om endringene i folks reisevaner er varige.

Det kollektivselskapene vil unngå, er å kutte i rutene inntil de vet hva som blir «den nye normalen».

Frykter mer biltrafikk

– Vi er alvorlig bekymret for at en drastisk nedskalering av tilbudet vil ytterligere svekke kollektivtransportens konkurransekraft mot biltrafikk.

Det skrev Ruter-eierne Oslo kommune og Viken fylkeskommune nylig i et brev til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Oslo og Viken ber staten dekke tapene minst første halvår neste år - men det vil de ikke gjøre.

Ingen søndagsbusser?

For områdene utenfor Oslo har Ruter laget tre ulike kutt-scenarioer. I det verste er kollektivtrafikken lagt ned på søndager og etter klokka åtte resten av uka.

– Det er dramatisk. Jeg håper inderlig aldri det blir gjennomført, sia fylkesråd for samferdsel i Viken, Olav Skinnes (Sp), til NRK.

Han har ansvaret også for kollektivselskapene i gamle Østfold (ØKT) og Buskerud (Brakar).

Her diskuterer man både rutekutt og økte billettpriser.