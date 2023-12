Samandrag av saka Ekspander/minimer faktaboks Eit flyktningmottak i Oslo har fått sterk kritikk av UDI for dårlege forhold. Dette inkluderer lite og dårleg mat som flyktningar blei sjuke av, og manglande oversikt over bebuarane.

UDI gav likevel mottaket ein ny og lengre kontrakt for å husa flyktningar.

Men etter at NRK tok kontakt, har UDI distansert seg frå mottaket og sagt opp den ferske avtalen.

Mottaket kunne ha vore ei gullgruve for eigarane – avtalen hadde ein potensiell verdi på fleire hundre millionar kroner.

UDI krev no tilbake millionar av kroner for det dei kallar «misleghald av avtalen», og saksøker selskapet bak mottaket.

Super Stay ønsker ikkje å kommentera påstandane frå UDI, men er ueinige i kravet deira.

UDI ønsker ikkje å stilla til intervju, men viser til at dei i haust hadde eit akutt behov for mottaksplassar. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAI. Innhaldet er kvalitetssikra av NRK sine journalistar før publisering.

Folk gret og rasa, mange gjekk ned i vekt, dei åt ikkje. Nokon kasta opp.

Beskrivingane handlar om flyktningar plasserte på eit hotell på Tøyen i Oslo. Dei fleste kom frå Ukraina.

Eit hotell gjort om til eit mottak.

Men det var ikkje berre maten som var problemet.

Dei som dreiv mottaket, visste ikkje kor folk var. Flyktningane fekk ikkje pengar dei hadde krav på.

Mange blei buande der mykje lenger enn dei trong, fordi mottaket ikkje skaffa dei transport til deira nye heimar.

Alt dette meiner UDI har skjedd.

Likevel gav dei mottaket ein ny og lengre kontrakt for å husa flyktningar.

Først då NRK tok kontakt, skjedde det noko.

Hotellet som blei flyktningmottak

Hotellet Super Stay på Tøyen i Oslo blei i april 2022 gjort om til akuttinnkvartering for flyktningar.

På denne tida fører krigen i Ukraina eit hundretals ukrainarar til Noreg dagleg.

For eigarane av Super Stay AS blir dette ei moglegheit for å tena gode pengar.

Kva Super Stay meiner om påstandane kan du lesa lengre nede i saka.

To månadar etter at krigen startar, tar mottaket deira mot dei første flyktningane på vegner av UDI.

For dette får Super Stay 92 millionar kroner dei neste ni månadane.

Men det tar ikkje lang tid før dei første bekymringsmeldingane om mottaket kjem.

I eit brev som UDI har skrive sjølv, beskriv dei korleis dei meiner det var der. Dei har snakka med både folk som budde der og folk som jobba der.

UDI byrja å sjå nærmare på drifta av mottaket etter at det kom inn fleire bekymringsmeldingar. Foto: Nadir Alam / NRK

For lite og dårleg mat

Mange var spesielt bekymra for maten dei fekk servert.

Ein av dei som budde der, fortalde UDI at det ikkje var mogleg å eta maten.

«Nokon kasta opp og hadde problem med magen. Me måtte kjøpa maten sjølv fleire gongar».

Maten var ikkje tilpassa sjuke, gamle, allergikarar og barn, ifølge UDI.

Det førte til at fleire fekk diaré og allergiske reaksjonar og slutta å eta maten.

«Eit barn med stort pleiebehov heldt seg på rommet og kom ikkje for å eta. Eg trur ikkje at barnet blei evaluert av legen», står det i brevet frå UDI.

Det er ein tidlegare tilsett som har sagt dette.

Konflikt om fleire titals millionar

For maten som blei servert, har mottaket fått over 24 millionar kroner.

Men når UDI oppdagar kor dårleg maten er, vil dei ha pengar tilbake.

Dei meiner mellom anna at maten er så enkel at han bryt med avtala. Dei krev derfor å få igjen 8,6 millionar kroner.

Samtidig har også Arbeidstilsynet tilsyn på mottaket.

Dei ser mellom anna på arbeidstida til dei tilsette og varsla tvangsmulkt for mangel på verneombod.

Dette er langt frå den einaste feilen mottaket har gjort, meiner UDI:

Flyktningar fekk ikkje pengar dei hadde krav på Alle flyktningar har krav på eit fast beløp i månaden til sine eigne utgifter. Det er mottaket som skal dela ut pengane. På Super Stay skal fleire flyktningar ikkje ha fått pengar. Andre skal ikkje ha fått hjelp til å betala fakturaar som hadde gått til inkasso. Flyktningar blei feilregistrert Det var fleire tilfelle kor flyktningar blei feilregistrert på mottaket. Blant anna var ein person registrert på mottaket i meir enn to månadar etter at han blei busett i ein kommune. Hadde ikkje oversikt over kor flyktningane var Super Stay skal ikkje ha hatt full oversikt over flyktningane på mottaket. Ifølge UDI skal Super Stay ha oversett at personar forlet mottaket i fleire dagar eller veker. Dei skal heller ikkje ha varsla UDI når personar var borte i meir enn tre dagar. Brukte for lang tid på å busetta flyktningar Både UDI og fleire bydelar i Oslo meiner at mottaket var lite tilgjengelege i arbeidet med å busetta flyktningar. Fleire flyktningar som hadde fått ein stad å bu, blei buande på mottaket i veker og månadar ekstra. Grunnen var at mottaket ikkje hadde fiksa transport. Skal ha brukt falske og ulovlege arbeidsavtalar Ifølge UDI skal dei ha blitt varsla om at nokre av arbeidskontraktane på mottaket var falske. Ein tilsett skal også ha fått kortare oppseiingstid enn det som er lovleg.

I tillegg vil UDI ha tilbake 9 millionar kroner for det dei kallar «misleghald av avtala».

Dei held også tilbake 13 millionar kroner, som mottaket eigentleg skulle hatt.

Det gjer at Super Stay i sommar trua med å saksøka UDI.

UDI var kjente med feila, men gav ny kontrakt

Likevel låg dei neste åra an til å bli lukrative for eigarane av mottaket.

I oktober i år gjekk UDI ut med at dei hadde inngått 33 nye rammeavtaler om akuttinnkvartering av flyktningar.

Super Stay var blant dei.

Dei fekk ei avtale potensielt verd fleire hundre millionar kroner.

Sjølv om UDI meinte det gjekk dårleg førre gong dei tok imot flyktningar ved mottaket.

Også Fair Play Bygg Oslo og Omegn, som jobbar med å avdekka arbeidslivskriminalitet, varsla om Super Stay.

Varsla enda til slutt hos blant anna Arbeidstilsynet og Justisdepartementet.

– Me varsla om forholda og eigarane til fleire etatar. Så det var overraskande at dei då fekk ein ny og lengre avtale av UDI.

Det seier dagleg leiar, Lars Mamen.

Dagleg leiar i Fair Play Bygg, Lars Mamen, varsla om Super Stay til blant anna Arbeidstilsynet. Foto: Nadir Alam / NRK

Men så tok NRK kontakt ...

To dagar etter at avtala blei kjent, tok me i NRK kontakt med UDI.

Me ville vita kvifor Super Stay hadde fått ei ny avtale.

Me bad UDI stilla til intervju. Dei svarer berre på e-post.

Etter det har UDI vore travle med å distansera seg frå mottaket.

Vel ei veke etter tar nemleg saka ei ny vending. UDI seier opp den ferske avtala med Super Stay.

Samtidig saksøker dei eigarane.

Så kvifor gav dei Super Stay ei ny avtale i det heile tatt?

Forklaringa me har fått, er at behovet for stadar å ta imot flyktningar var akutt:

Fra: Borghild Fløtre, direktør for mottak og retur i UDI Til: Zhilwan Manbari, NRK Sendt: 10.11.23 Emne: Svar på to henvendelser angående UDI og Super Stay AS Når UDI tildelte rammeavtale om akuttinnkvartering til Super Stay i oktober 2023, selv om vi da var kjent med mislighold av tidligere kontrakt, så har det bakgrunn i det akutte behovet som forelå til å øke vår kapasitet for å ta imot flyktninger som følge av flyktningkrisen i Ukraina , og at vi var i en utredningsfase av misligholdet.

Me har etter e-posten igjen spurt om UDI kan stilla til intervju.

Fire veker etter første gong me bad om eit intervju gir dei endeleg avslag.

Dei seier at dei ikkje vil prata med oss fordi det er ei pågåande sak.

Dagleg leiar i Super Stay, Guru Karam Vir Singh Randhawa har gjennom advokat Helge Skogset Berg bekrefta at UDI har saksøkt dei.

I ein e-post seier Berg at dei er ueinige i kravet frå UDI.

Fra: Helge Skogset Berg, partner og advokat i NORDIA Law Til: Zhilwan Manbari, NRK Sendt: 21.11.2023 Emne: Forespørsel om intervju Staten har nå tatt ut søksmål for å få avklart det økonomiske mellomværende, der UDIs sentrale krav er prisavslag. Super Stay AS er ikke enig i at det er grunnlag for kravet og vil imøtegå dette i tilsvar.

Advokaten til Super Stay har fått lagt fram alle påstandane UDI kjem med.

Men dei vil ikkje kommentere saka, sidan ho skal opp i retten.

Dette er dei viktige datoane UDI og Super Stay inngår ein ny rammeavtale som kan vara i opp til fem år. Det trass i at dei er i konflikt over den førre avtala. Veker etterpå avsluttar UDI kontrakten og stemnar Super Stay. Nå skal saka opp i domstolen. Den første avtala blir signert Den første avtala mellom UDI og Super Stay blir signert. Avtala trer i kraft den 7. april, og varar fram til den 7. januar 2023.

Dei første flyktningane kjem Dei første flyktningane kjem dagar etter at avtala har blitt signert. Totalt er 718 flyktningar innom mottaket.

Bekymringsmeldingane byrjar å tikka inn I løpet av våren 2022 får UDI ein del bekymringsmeldingar og klagar på maten på Super Stay. Den 14. juni er UDI på kontroll på mottaket.

Dei siste flykningane drar Dei siste flyktningane drar frå Super Stay den 7. januar. For dei ni månedane får Super Stay utbetalt 92 millionar kroner.

Krev tilbake pengar UDI sender eit reklamasjonsbrev til Super Stay kor dei krev tilbake 17,2 millionar kroner. I dokumentet listar UDI opp 11 punkt med manglar og feil som skal visa at kontrakten er broten.

Varsel om søksmål Som følge av brota på kontrakten held UDI igjen 13 millionar kroner som skulle blitt utbetalt til Super Stay i løpet av januar 2023. I juni varslar Super Stay eit søksmål for å få pengane.

Skriv under på ny kontrakt Sjølv om konflikten om den førre avtala ikke er avklart endå, signerer UDI og Super Stay under på ein ny rammeavtale om akuttinnkvartering. Avtala kan vara opp mot fem år, og er potensielt verd fleire hundre millionar kroner.

Pressemelding om ny rammeavtale 24. oktober kjem UDI med ei pressemelding kor dei offentleggjer nye avtaler for drift av akuttinnkvarteringar. Blant leverandørane er Super Stay AS.

Tar kontakt med UDI To dagar etter at pressemeldinga kjem tar NRK kontakt med UDI og spør om eit intervju om den nye avtala mellom UDI og Super Stay. UDI svarer at dei må venta ei veke før dei kan svara.

Første svar Halvanna veke etter førespurnaden svarer UDI. Dei seier at det har dukka opp ein del juridiske forhold og NRK må venta nokre dagar til på svar.

Seier avtala er broten To veker etter førespurnaden om intervju, kjem UDI med eit skriftleg svar på dei første spørsmåla. Dei seier også at avtala med Super Stay ble broten den 8. november, og at dei stemna selskapet same dag. Igjen seier UDI at dei treng fleire dagar på å svara på dei resterande spørsmåla, og meir tid før dei eventuelt kan stilla til intervju.

Kontrakten varar til mars Sjølv om kontrakten blei sagt opp av UDI, varar han fram til mars 2024. Det skriv advokaten til Super Stay. Vis mer

Super Stay AS gjekk 700.000 kroner i underskot i 2021.

Året etter, då dei dreiv mottak for UDI, tente selskapet 46 millionar kroner før skatt.

Nå er Super Stay eit hotell igjen.

Kva som blir enden på konflikten er det nå opp til rettssystemet å avgjera.