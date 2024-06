Vinterens busskaos – derfor gikk det galt

Den tøffe vinteren var utløsende faktor, men ikke en årsak i seg selv.

Det viser granskingsrapporten etter vinterens busskaos, som ble offentliggjort fredag klokka 13.

Norconsult har gransket Ruter og peker på tre hovedårsaker:

Utilstrekkelig vintervedlikehold av veiene

Feilberegnet energiforbruk

Problemer med ladeinfrastrukturen

Norconsult peker også på at årsakene for seg selv ikke utløste kaoset i vinter, men fordi at alt skjedde samtidig.

I tillegg peker de på rekke forhold som også bidro til forsinkelsene og innstillingene:

Bussenes kjøreegenskaper

Dårlige dekk

Manglende beredskap for vinterdager

Mangelfull opplæring av sjåfører

Tekniske feil på gamle busser

Cecilie Jahr la frem Norconsult sin granskingsrapport fredag ettermiddag. Foto: Olav Juven / NRK

– Konklusjonen er at vinter ikke var unik. Og det må forventes slike vintre i årene fremover også, sa Cecilie Jahr, oppdragsleder i Norconsult, da hun frem rapporten.

Også selve anskaffelsen av nye elbusser får kritikk.

Dårlige reserveløsninger

Bussene ble elektrifisert i stor skala uten at man forsikret seg om at de faktisk ville fungere om vinteren.

– Kontrakter med kun elbusser ble raskt innført. Kvalitet og regularitet har ikke blitt tillagt stor nok vekt i anbudene, heter det i rapporten.

– Ble bussparken elektrifisert for raskt?

– Vi syns ikke at elektrifiseringen har gått for fort. Det vi ser er at det ikke har vært gode nok reserveløsninger for de tilfellene der teknologien ikke har virket til sin hensikt, sier Jahr.

Sprengkulde og snøfall skapte store problemer og lammet tidvis all busstrafikk i Oslo og Bærum.

De reisende ble stående og fryse på holdeplassene i snø, kulde og vind.

Det var eierne som ba Ruter sette i gang ekstern gransking.

Spant på flatmark

Oslo kommune og Akershus fylkeskommune ville vite hva som sviktet da 25.000 avganger ble innstilt bare i januar.

Og ikke minst hva som kunne vært gjort for å hindre kaoset og hvordan unngå at det samme skjer i framtida.

Elbussene taklet ikke kulda og gikk tomme for strøm.

Bussene sto fast i snøen, og i Oslo ble leddbusser stående og spinne på glatta selv på flatmark.

20-bussen spinner i Kirkeveien ved Marienlyst onsdag.

Unibuss

I ettertid har mye handlet om busselskapet som slet mest, nemlig Unibuss.

De var i økonomisk trøbbel fra før. Krisen ble ikke bedre av at Ruter truet med store bøter fordi Unibuss ikke greide å levere i henhold til kontrakt.

Store deler av bøtene er siden frafalt som en del av arbeidet med å redde Unibuss fra konkurs.