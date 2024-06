Tjuvstarter nye regler – skal bli flere små leiligheter i Oslo

Byrådet har lovet 3.000 nye boliger i Oslo i året. Et viktig virkemiddel er ifølge byrådet å myke opp den såkalte leilighetsnormen.

Normen sier hvor mange leiligheter som kan bygges i forskjellige størrelser i hvert enkelt boligprosjekt.

– Det vil sannsynligvis bli bygget flere leiligheter, sier byutviklingsbyråd i Oslo, James Stove Lorentzen (H).

Tjuvstarter

Han tjuvstarter innføringen selv om en ny norm ikke er vedtatt av bystyret.

– Det kan ta seks til ni måneder. I mellomtiden ønsker jeg å legge det nye forslaget til grunn i behandlingen av enkeltsaker.

– Det blir sannsynligvis flere små leiligheter og noe færre større leiligheter. Det passer etterspørselen i Oslo, sier han.

FLERE LEILIGHETER: James Stove Lorentzen håper ny leilighetsnorm kan få fart boligbyggingen og tilbudet vil bli bedre tilpasset etterspørselen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Både Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt protesterte heftig da saken ble diskutert i byutviklingsutvalget onsdag, men til ingen nytte.

Mer om det senere.

5-10 prosent flere

Obos anslår at de nye reglene vil gi 5-10 prosent flere boliger i forhold til de gamle.

– Med mange single husholdninger er det et stort behov for mindre leiligheter, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald.

Flere barnefamilier

En leilighetsnorm ble første gang innført i 2007.

Det skulle hindre en opphoping av mange små leiligheter i enkelte bydeler.

Målet var å legge til rette for flere barnefamilier og mer varierte bomiljøer også i sentrale deler av byen.

Dagens norm ble vedtatt i 2013. Den gjelder i fire sentrumsbydeler: Gamle Oslo, Sagene, Grünerløkka og St. Hanshaugen.

Reglene blir likevel praktisert også andre steder i byen:

Maks 35 % leiligheter mellom 35 og 50 kvadratmeter

Minst 30 % av leilighetene skal være større enn 80 kvadratmeter

Det betyr at ingen leiligheter skal være mindre enn 35 kvadratmeter.

3000 BOLIGER I ÅRET: Flere små boliger vil gi flere boliger totalt sett, tror byrådet. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rift om små leiligheter

Mens leilighetsnormen har virket, har boligprisene i Oslo bare skutt i været. Særlig små krypinn nær sentrum er det stor rift om.

Utbyggere og den politiske høyresiden har lenge ønsket å bygge flere små leiligheter.

De tror det vil gi flere boliger totalt sett og leiligheter flere har råd til.

Byrådet varslet allerede i Hammersborg-erklæringen hvordan de vil myke opp normen:

Inntil 40 % leiligheter mellom 30 og 50 kvadratmeter

Minst 30 % av leilighetene skal være større enn 80 kvadratmeter

Minstestørrelsen blir dermed redusert fra 35 til 30 kvm.

Flere steder uten norm

Men: Selv om endringen ikke er dramatisk, er det en vesentlig forskjell til.

Normen skal nemlig praktiseres færre steder i dag.

Byrådet gjør det klart at normen ikke skal brukes utenfor de fire sentrumsbydelene.

Og i disse fire bydelene skal reglene bare gjelde i utvalgte delbydeler:

Bydel St. Hanshaugen: Hammersborg

Bydel Sagene: Bjølsen, Sagene, Torshov, Iladalen

Bydel Grünerløkka, Grünerløkka vest, Grünerløkka øst, Dælenenga, Rodeløkka, Sinsen, Sofienberg

Bydel Gamle Oslo: Grønland, Enerhaugen, Nedre Tøyen, Kampen, Vålerenga

Ingen minstestørrelse

Utenfor disse stedene er det ingen norm og ingen minstestørrelse.

Det betyr at det i teorien kan bygges et ubegrenset antall leiligheter langt under 30 kvadratmeter.

Risikerer vi da å få masse leiligheter ned mot 15-20 kvadratmeter?

– Nei, det gjør vi ikke, sier James Stove Lorentzen.

– Utbyggere kan foreslå det, men Plan- og bygningsetaten vil sannsynligvis si nei, og bystyret vil stemme det ned, sier han.

Obos har heller ikke tro på et ras av mini-leiligheter.

–Det er viktig for oss at det fortsatt skal være gode boliger. En nedre grense vil nok være et sted mellom 25 og 30 kvadratmeter, tror Thomas Skjennald.

– Bak ryggen på bystyret

Partiene på venstresiden er imot å røre leilighetsnormen. Mange små leiligheter betyr mer gjennomtrekk og dårligere bomiljøer, mener de.

Men ifølge SVs Omar Samy Gamal er det verste at byråden skroter en norm bystyret har vedtatt uten at bystyret har vedtatt en ny.

UDEMOKRATISK: Omar Samy Gamal (SV) mener byråden bryter demokratiske prinsipper. Foto: Hanna Johre / NRK

– Vi har en byråd som hopper bukk over demokratiske prinsipper og går bak ryggen på bystyret, sier han.

– Han bryter prinsippene om at innbyggerne skal bli hørt, at bydelene skal bli hørt, og at vi får ordentlige politiske debatter.

Nå krever Gamal og SV, sammen med Rødt, at det undersøkes om byrådets framgangsmåte er lovlig.

James Stove Lorentzen forsvarer tjuvstarten med at normen er veiledende.

– Vi står fritt og har alltid stått fritt til å avvike fra normen og foreslå noe annet. Og det er opp til bystyret i hver enkelt sak om de er enig i forslaget eller ikke, sier han.

Studentboliger er unntatt fra leilighetsnormen.