Frp vil ikke ha moderne kvinner

La oss starte med det Sylvi Listhaug skriver i sin kronikk på NRK Ytring, og som vi er enige om: En høy andel norske kvinner velger arbeidslivet. Det gir økt verdiskapning og konkurransekraft, flere kloke hoder og viktige perspektiver. Det er bra.

Politikkens oppgave må være å gi alle like muligheter til å ta de valgene de selv ønsker i livet. Det å ha en jobb å gå til betyr enormt mye for folk.

Ikke bare fordi det gir lønn på kontoen, men fordi arbeid er å høre til, å bruke ferdighetene og egenskapene sine, gjøre noe nyttig sammen med andre, føle seg nyttig for seg selv og andre.

Det er veldig stor forskjell mellom det å være småbarnsforeldre i dag, og det som var realiteten for kvinner på 40- og 50-tallet. Kvinner den gang hadde ikke kjøkkenmaskiner, oppvaskmaskin eller tørketrommel, og de hadde ikke barnehage og SFO. Husmorrollen var en fulltids beskjeftigelse.

Det er vanlig å føle at tiden ikke strekker til når man har små barn. Om du er politiker, sykepleier, student eller hjemmeværende, så føler nok de fleste foreldre at de skulle hatt åtte armer og fire bein for å få hverdagen til å gå opp.

Vi har høye forventninger til hva vi selv skal få til. Og det er ikke vanskelig å forstå at både kvinner og menn ønsker å tilbringe tid sammen med ungene sine og ha overskudd til det.

Unge kvinner i dag må selv ta valg som passer for dem og familiene deres. Men det kan og bør ikke være kontroversielt å oppfordre alle til å se etter mulighetene som finnes i arbeidslivet.

I Norge har vi et arbeidsliv som i veldig stor grad kan tilpasses livsfasene, samtidig som vi ikke skal overse at muligheten for fleksible ordninger er ulikt fordelt.

Vi har kommet langt når det gjelder likestilling både hjemme og i arbeidslivet. Det handler om at kvinner er kommet i arbeid, og at menn har fått mulighet til å ta ansvar på hjemmebane.

Sett i et internasjonalt perspektiv er vi privilegerte. Vi må passe på at vi ikke går i revers, slik likestillingen opplever i mange andre land.

Frp vil fjerne pappapermisjonen, det er et dårlig bidrag til likestillingen. Kontantstøtte er en dårlig ide, for den går først og fremst til å betale kvinner for å være hjemme fremfor å benytte seg av velferdstilbud som barnehagen.

Regjeringen har også år etter år senket prisen på en barnehageplass, som gjør at flere familier kan velge barnehage, i motsetning til de borgerlige, som har økt prisen på barnehager år for år.

Kvinner i arbeid er ikke bare viktig for velferdssamfunnet og den enkelte, det vil kunne skape mer innovasjon, bedre arbeidsmiljø, bidra til bedre beslutninger og forbedre lønnsomheten.

Norsk næringsliv står foran en stor omstilling: Dersom vi skal møte de utfordringene vi står ovenfor så trenger vi flere damer i arbeidslivet, som gründere, og i styrerom. Regjeringen jobber med den første helhetlige stortingsmeldingen om gründere, og den skal ha et eget kapittel om kvinnelige gründere.

For Arbeiderpartiet er det et tydelig politisk mål at kvinner og menn skal være jevnt representert der makt utøves, blant annet i styrer og ledelse i selskaper og foretak. Regjeringen har innført et krav på 40 prosent kjønnsbalanse i styrer. Dette er vi først i verden til å gjøre.

Unge kvinner må vite at det er en plass for dem i arbeidslivet, at de er viktige og har noe å bidra med!