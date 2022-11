Det har vært usikkert hvor virkningsfulle de oppdaterte vaksinene vil være mot de nye virusvariantene, som allerede har gjort sitt inntog i Norge. Tidligere har vaksineprodusentene utført egne laboratorietester som har vist økt beskyttelse mot de nye variantene.

Nå viser den første store undersøkelsen blant 360.000 mennesker, at effekten er god. Studien ble publisert av det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, tidligere denne uka.

God effekt på yngre voksne

Undersøkelsen viste at vaksinene ga større fordel for de i alderen 18-49, enn for eldre voksne.

Når den ble gitt åtte måneder eller mer etter forrige dose, forebygget oppfriskningsdosen symptomatisk sykdom med 56 prosent blant personer i alderen 18–49 år. De i aldersgruppen 50–64 år hadde 48 prosent bedre beskyttelse. For de som var 65 år og eldre, var beskyttelsen redusert til 43 prosent.

Effekten falt til 28–31 prosent, når boosterne ble gitt bare to til tre måneder etter forrige vaksinasjon.

Anthony Fauci

Undersøkelsen ble gjort når omikronvariantene BA.4/5 var dominerende i USA. Det er uklart hvor effektiv vaksinene vil være mot nye varianter som dukker opp.

På sin siste pressekonferanse tirsdag, ba USAs avtroppende smittevernsjef, Anthony Fauci, befolkningen om å ta en oppfriskningsdose av vaksinen så raskt som mulig.

– Mitt siste budskap er at du, for din egen sikkerhet, for familien din, får din oppdaterte vaksine så raskt som mulig. For å beskytte deg selv, familien din og samfunnet, sa Fauci.

– Gode nyheter

– Studien viser at det kan lønne seg å få en oppfriskningsdose for de i alderen 18–65 år. Spesielt for de som bare har fått to doser tidligere, og det har gått mer enn 8 måneder siden siste vaksine. Dette er en god nyhet, sier professor og immunolog Anne Spurkland.

– Vil du anbefale folk i denne aldersgruppen om å vaksinere seg?

– Det må være opp til hver enkelt, men hvorfor ikke skaffe seg den ekstra beskyttelsen? Har du derimot fått flere vaksiner, og nylig har gjennomgått sykdom, er det nok ikke nødvendig, sier Spurkland.

Anne Spurkland

Immunologen mener undersøkelsen viser at de oppdaterte koronavaksinene er like effektive som den tradisjonelle influensavaksinen.

– FHI vil foreløpig ikke gå ut med en anbefaling til alle om å ta denne vaksinen. Bør de gjøre det nå?

– De bør i alle fall ikke snakke ned vaksinens betydning. Det har vært en del usikkerhet rundt dette, siden det ble åpnet for at alle ned til 18 år kunne få denne boosterdosen. Vi må huske på at dette er den første vaksinen som er direkte rettet mot omikronviruset, sier Spurkland, som presiserer at de fleste allerede er beskyttet mot død og alvorlig sykdom.

FHI: Etterlyser mer kunnskap

– Dette er en enkeltundersøkelse som vi leser med interesse. Vi ser helst slike enkeltundersøkelser sammen med annen kunnskap. Både den vi allerede har, og det som kommer fremover, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i Folkehelseinstituttet.

Are Stuwitz Berg

Han mener studien ikke sier noe om varigheten av beskyttelsen vaksinene gir.

– Studien viser at på det tidspunktet studiedeltagerne ble testet, hadde de som fikk en oppdatert vaksine bedre beskyttelse mot infeksjon, i forhold til de som ikke hadde fått denne oppfriskningsdosen. Det hadde gått maksimum 2 måneder siden oppfriskningsdosen med den oppdaterte vaksinen ble gitt. Det vi vet om beskyttelse mot infeksjon er at den er relativt kortvarig. Varigheten avhenger av hvor god match det er mellom viruset som sirkulerer og antistoffene vaksinen gir.

– Studien sier ingenting om varigheten av beskyttelsen mot alvorlig sykdom som tross alt er det viktigste. Som forfatterne sier selv, har studien mange begrensninger som kan påvirke resultatet, så vi tenker det blir interessant også å se hva videre studier av dette vil vise, sier Stuwitz Berg.

– Undersøkelsen viser at effekten av disse vaksinene er størst blant de i alderen 18–49 år. Endrer dette FHIs vurdering om å ikke anbefale vaksinen i aldersgruppen 18–64 år?

– Det er nokså ulik vaksinedekning og immunitet i befolkningen i Norge og i USA, så det er muligens ikke helt sammenlignbare vurderinger som gjøres. I Norge har vi gode data som viser at de yngre i alderen 18–49 år, er godt beskyttet mot alvorlig sykdom gjennom tidligere vaksinasjon, tidligere infeksjon, eller begge deler.

– Det er dette som ligger til grunn for vårt vaksineråd. Oppsummering av tidligere forskning viser at de som har vært smittet, vaksinert eller begge deler før, er meget godt beskyttet mot alvorlig sykdom og sykehusinnleggelse ved omikronsmitte nå, sier Stuwitz Berg.