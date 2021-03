Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Allerede i januar måtte butikkene i Oslo stenge - og det betydde også stengte kjøpesentre. Det trodde i hvert fall de fleste.

Men det er så mange unntak fra lista over butikker som må være stengt at de fleste sentre holder åpent.

– På de største sentrene er sikkert 30-50 butikker åpne, sier direktør Thomas Rønning for kjøpesenterdivisjonen i Thon-gruppen.

HELT TRYGT: Storo storsenter er en del av Thon-gruppen og direktør for kjøpesenterdivisjonen, Thomas Rønning sier at det ikke er noe tryggere sted å være enn på deres kjøpesentre. Foto: Olav Thon Gruppen

I tillegg til matbutikker, apotek og Vinmonopolet kan blant annet disse butikkene holde åpent:

helsekostbutikker

optikere

spesialbutikker som selger for eksempel godteri eller olivenolje

dyrebutikker

kiosker

blomsterbutikker

I tillegg har flere av butikkene som er stengt klikk og hent-muligheter.

Det vil si at kundene kan bestille varer på nett og hente dem i butikken, selv om den ikke er åpen for vanlige kunder.

20.000 kunder

Et eksempel er Thon-gruppens Storo storsenter. Der er 40 av 140 butikker åpne.

– Det var litt overraskende. Jeg trodde egentlig mer var stengt, sier kunde Silje Juell til NRK.

Kunde Linda Haugan forstår at noen av butikkene må være åpne, men ser at de åpne butikkene kan bety mange folk på senteret.

– Hvis det trekker til seg nye folk så er jo ikke det bra. Man bør jo ikke dra hit hvis en ikke har noen ærend, sier Haugan.

IKKE BRA: Kunde Linda Haugan synes ikke det er bra hvis sentrene trekker til seg nye og flere folk. Foto: Vegard Erstad/NRK Foto: Vegard Erstad

Senteret har den siste tiden hatt 20.000 kunder i uka.

Senterleder Unni Merethe Aasgaard mener det er forsvarlig at Storo storsenter får holde åpent. De har hatt gode smittevernrutiner hele veien, sier hun.

– Vi har flere antibacstasjoner og deler ut munnbind til alle kunder. Noen butikker har klikk og hent og vi er glade for å nå ut til noen kunder, sier hun.

FORSVARLIG: Senterleder Unni Merethe Aasgaard mener det er forsvarlig at Storo storsenter får holde åpent. Foto: Vegard Erstad/NRK Foto: Vegar Erstad

9000 kunder på tirsdag

Fra onsdag måte også over 10.000 butikker i Viken stenge. Men det betyr heller ikke der at de store sentrene er stengt.

På Sandvika storsenter er 45 butikker åpne, og 15 helse-virksomheter som tannlege og psykolog.

Senterdirektør Kathrine Ingerø sier til NRK at de hadde de rundt 9.000 kundebesøk tirsdag denne uka, men de forventer lavere pågang fremover.

– Jeg forventer noe lavere besøkstall framover, da det var en del kunder her i går som rett og slett ikke hadde fått med seg at mange butikker måtte stenge. Til sammenligning hadde vi forrige tirsdag 18 700 besøk.

MYE BESØK: På Sandvika storsenter har de 45 butikker åpent og i går hadde de 9000 kundebesøk. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Også det senteret er eid av Thon-gruppen.

– Mennesker må handle mat

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke er mulig å stenge ned all aktivitet.

– Mennesker må handle mat til seg selv og til husdyr og kjæledyr. Så det er en del butikker som må være åpne selv om det er pandemi. Da blir det viktig å holde god avstand, bruke munnbind og sørge for at ikke altfor mange mennesker er samlet på et sted. Så kan det gå veldig bra, sier Nakstad til NRK.

KAN IKKE STENGE ALT: Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at det ikke er mulig å stenge ned all aktivitet. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune Victoria Marie Evensen sier at tiltakene er til for å ikke belaste kollektivtrafikk og at folk samles. Og oppfordringen er klar:

– Ikke gå på butikk utenom det som er helt nødvendig. Man skal ikke gå på shopping. Det er viktig a vi alle tar innover oss alvoret og kun gjøre det en absolutt må, sier Evensen til NRK.

Hun peker på at det er regjeringen som har fastsatt unntakene, men at kommunen fortløpende vurderer dem.