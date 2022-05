Den siste milliardsprekken har gitt flere partier kalde føtter. Prisen for åtte kilometer T-bane mellom Majorstua i Oslo og Fornebu i Bærum er oppe i 26,4 milliarder kroner.

Fremskrittspartiet, Folkets parti FNB (tidligere Bompengepartiet) og Senterpartiet har alle sagt at de vil skrote banen.

Rødt sier nei

I ettermiddag fulgte Rødt etter. Partiet peker på at finansiering fortsatt er høyst usikker og at milliardsprekken som nå er kjent trolig ikke er den siste.

– Rødt Oslo er ikke prinsipielt mot Fornebubanen, men har alltid prioritert andre prosjekter. Det sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri.

De trekker blant annet fram T-bane til Romerike, ny Majorstua stasjon og ny sentrumstunnel for T-banen.

NEI TIL FORNEBUBANEN: Rødt og gruppeleder Eivor Evenrud. Foto: Anders Fehn / NRK

På veisiden vil partiet bygge ned Trondheimsveien i Groruddalen, legge lokk over E6 i Groruddalen og lage miljøtunnel på Manglerud.

- Hadde det vært opp til oss, hadde vi også skrota ny E18 og bygd kollektiv. Vi håper staten til slutt også ser at det er det klokeste valget nå, sier gruppeleder i bystyret, Eivor Evenrud.

Helt jevnt

MDG, Høyre, Venstre og KrF vil fortsatt bygge banen. De trenger én stemme i Oslo bystyre for å ha flertall.

KLAR: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei inn til gruppemøtet i Oslo rådhus. Foto: Artur do Carmo / NRK

Arbeiderpartiet har innkalt til pressekonferanse om sitt syn på saken kl. 21.00.

Den var opprinnelig satt til kl. 18.30, men ble utsatt.

SV tar stilling til om de vil skrote banen eller fortsette byggingen senere i kveld.

En joker i spillet om banen er Danny Chaudhry. Utbryteren fra Bompengepartiet sier til Avisa Oslo mandag ettermiddag at han faktisk ikke har bestemt seg.

– Foreløpig er jeg litt usikker. Jeg må lese alt og tenke litt over det, sier Chaudhry.

ÅTTE KILOMETER: Prisen på Fornebubanen inkludert stasjoner har passert tre millioner kroner pr. meter.

Bomprisen øker

Det som har sendt også Ap og SV i tenkeboksen, er blant annet frykten for at Fornebubanen blir så dyr at andre viktige kollektivtiltak i Oslo-området må vike.

Fornebubanen er det største og dyreste prosjektet i den store samferdselspakken for Oslo-området, Oslopakke 3. Bompengene alle som kjører bil i Oslo eller inn til byen betaler, går til å finansiere pakken.

Oslo, Viken og staten ble i april enige om å skru opp bomtakstene med om lag 40 prosent i snitt. Mye av bompengeøkningen går til å betale nettopp Fornebubanen.