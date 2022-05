Fornebubanen blir så dyr at politikerne må tenke helt nytt. Det er hovedbudskapet i et brev som Ruter nå har sendt eierne sine.

– Det fins alternativer, sier styreleder Sigurd Grytten til NRK.

I et brev til Oslo kommune og Viken fylkeskommune i går peker Ruter spesielt på to muligheter:

Hyppige avganger med superbusser delvis under bakken. En superbuss er lengre enn en vanlig buss, gjerne med to ledd og på egen trasé.

Selvkjørende minibusser i tunnel.

I brevet som NRK har fått tilgang til, skriver Ruter at de vil kunne gjennomføre faglige utredninger av bussalternativene på 6-12 måneder.

Billigere løsninger

«Man kan nok finne løsninger som koster vesentlig mindre enn Fornebubanen», heter det i brevet.

FINNES ALTERNATIVER: Sigurd Grytten er styreleder i Ruter. Foto: Ruter

Grytten understreker at buss-løsningene på ingen måte er anbefalinger.

– Dette er eksempler. Vi har ingen mening om hvilken løsning som velges. Vårt hovedanliggende er at vi som fagorgan har oversikt over at det i dag finnes en rekke ulike teknologiske løsninger på hvordan vi kan løse kollektivtransport.

Skjebnedag mandag

Innspillet fra Ruter kommer bare dager før Fornebubanens skjebne kan bli beseglet. Mandag tar Oslo Ap og Oslo SV stilling til om de vil skrote banen og stoppe byggingen.

Milliardsprekken skremmer. Den nye prislappen er på 26,4 milliarder kroner. For det beløpet får man åtte kilometer T-bane mellom Majorstua og Fornebu.

Frykten er at pengebruken i vest gjør at det er fint lite igjen til andre viktige kollektivprosjekter i Oslo-området.

Tvil om lønnsomhet

Grytten sier at brevet har to hovedbudskap.

Det ene er at det er høyst usikkert om dagens prosjekt er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Det vet man ikke sikkert før neste vinter.

Det andre er altså at det finnes andre muligheter hvis eierne er villige til å se på det.

Bybane?

NRK er kjent med at det både i det politiske miljøet og i fagmiljøet snakkes om at hvis man hadde visst det man vet i dag, ville man valgt bybane til Fornebu.

En bybane er en trikk i egen trasé, slik man har til Flesland lufthavn i Bergen.

Bybane også til Fornebu ble faktisk vedtatt av Akershus fylkeskommune i 2007, men skrotet til fordel for T-bane i 2011.

– Kan det være aktuelt å utrede også en trikkeløsning på nytt?

– Det er et politisk spørsmål hvilke alternativer man ønsker å utrede, sier Ruter-styrelederen.

BYBANEN I BERGEN: Noe lignende også til Fornebu er tidligere vedtatt og forkastet. Foto: Atle Markeng

– Bør byggingen settes på vent inntil eventuelle utredninger er gjennomført?

– Det er ikke noe Ruter har noen mening om.

Tommelen ned fra eierne

Det har derimot miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG). Og hun er negativ.

– Å sette prosjektet på pause betyr i realiteten å skrote det.

– Det Ruters styreleder nå foreslår, er altså blant annet å utrede selvkjørende busser under bakken og å bygge like høyt på Majorstua og Skøyen som rundt Oslo S.

– Det er jo friske forslag, men ærlig talt ganske vanskelig å ta stilling til nå i tolvte time, sier hun.

Stav legger til at selv om Ruter kunne utredet dette på noen måneder, vil det ta flere år å kvalitetssikre, prosjektere og regulere noe helt nytt. Store ressurser vil gå til spille, påpeker hun.

Den andre eieren, Viken, deler Sirin Stavs vurderinger.

– I realiteten betyr dette forslaget at Fornebubanen stoppes, sier fylkesråd for finans, Edvin Søvik (Ap).

BETYR STOPP: Fylkesråd for finans i Viken, Edvin Søvik (Ap). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Han sier at innspillet til Ruter er vurdert tidligere og stiller seg undrende til at det kommer helt på slutten av en pågående prosess.

– Både for folk som bor i Oslo og jobber på Fornebu og de som bor på Fornebu og jobber i Oslo, er banen er helt nødvendig forutsetning for at Oslo skal nå klimamålene sine, sier Søvik.

Han legger til at løsningen vil kunne gi flere avganger også på T-banen i Oslo øst og at økt boligbygging på Fornebu vil bidra til å dempe boligprisveksten i Oslo.

4-5 milliarder tapt

Bærum kommune har varslet Oslo om at tusenvis av boliger på Fornebu ryker hvis Oslo-politikerne skroter banen.

Om man kan bygge alle de planlagte boligene uten Fornebubanen er noe av det som eventuelt må utredes, ifølge Sigurd Grytten.

I brevet skriver Ruter dessuten at en ny beregning av lønnsomheten må ta hensyn til at anslagsvis 4-5 milliarder kroner er tapt hvis prosjektet stoppes.