Smittetallene er høye flere steder i landet – og det betyr at mange vil teste seg.

I Lillestrøm delte de ut og utførte 34.700 koronatester forrige uke. Dette utgjør tester til nesten 40 prosent av befolkningen i kommunen.

I Tønsberg kommune har de ikke ledige timer for testing før tirsdag.

Omikron-varianten skaper ekstra bekymring. Mandag kom nye tall fra FHI, som viser 958 nye tilfeller. Over 400 flere enn før helga.

Svært bekymret

Testkapasiteten i Lillestrøm er svært presset og kommunen har innført flere tiltak for å imøtekomme dette.

– Vi har flyttet all testingen til et sted fordi vi måtte frigjøre personell til smittesporing. I tillegg har vi kuttet ned tilbudet på drop-in, og tilbyr kun PCR test når man timebestiller. I tillegg deler vi ut selvtester fra begge testsentrene våre, sier seksjonsleder for TISK Ranjan Chrisanthar.

Seksjonslederen sier også at de er svært bekymret fordi lagrene for selvtester tømmes hurtig.

MYE OMIKRONSMITTE: Nesten Halvparten av omikrontilfellene er i Oslo. Foto: Vegar Erstad

Bergen oppfordrer til selvtesting

Testsituasjonen har også vært svært belastet i Bergen.

Her oppfordrer de til å bruke selvtester for å avlaste teststasjonene.

– Nå er det viktig at vi sparer testkapasiteten til dem som virkelig trenger en PCR-test, sier direktør i etaten for covid-19 i Bergen kommune, Rita Rognså.

Rognså opplyser om at de forrige uke testa 17 547 personer, noe som utgjør ca. 6,5 prosent av innbyggerne i kommunen. Noe som er mer enn kravet fra myndighetene på 5 prosent.

– Vi har ikke dårlig testkapasitet sett i forhold til kravet fra myndighetene, men om behovet for testing øker framover, så vil kapasiteten bli utfordret.

KAPASITETEN KAN BLI UTFORDRET: Testkapasiteten i Bergen er ikke sprengt nå, men kan bli det hvis behovet øker. Foto: Even Nielsen

Fjerner drop-in i Oslo

Nesten halvparten av omikrontilfellene er i Oslo. Kommunen skal fra i morgen av fjerne drop-in-mulighetene på flere teststasjoner.

– For det første vil det bidra til å redusere køen ved testsentrene da det vil være mer forutsigbar bemanning og hver ansatt vil bruke kortere tid per pasient da registrering er gjort på forhånd, skriver kommunen i en pressemelding.

Adamstuen er et av stedene som kun vil ha timebestilling fremover.

– Jeg kan si det at vi tester lang utover de nasjonale anbefalingene og kravene til testkapasitet i Oslo. Det er svært stor pågang, sier koordinator for teststasjoner i Oslo Silje Torkhildsen.

Testkapasiteten er foreløpig ikke sprengt, men man må beregne lenger ventetid og at folk kler seg etter været hvis de skal teste seg.

Nesten sprengt

Men det er også mye omikronsmitte i Viken. I Asker må de prioritere oppfølging av den, ifølge kommuneoverlege Meera Grepp.

De tester nå rundt 4 prosent av befolkninga i uka.

STOR PÅGANG: I Asker har de kun timebestilling for koronatesting, sier kommuneoverlege Meera Grepp. Foto: Mats Sparby / NRK

– Blir det mer enn dette, blir vår testkapasitet sprengt, sier Grepp.

Grepp sier at de har stor pågang av innbyggere som ønsker å teste seg. Kommunen har nå kun timebestilling for testing. Det samme har Lørenskog. Der tester de nå i snitt 700 om dagen.

– Vi har kontroll. Men vi skal ikke få veldig mange flere tester om dagen før det blir vanskelig, sier Sif Petursdottir. Hun er ansvarlig for testing og smittesporing i kommunen.

De leverer prøvene til Ahus, i likhet med flere andre kommuner. Det gir ventetid på alt fra 1–3 dager for testsvar, sier hun.

Sliter med smittesporing

Smittesporing er den store utfordringa i flere kommuner.

Det gjelder for eksempel Kristiansand, som har hyra inn flere smittesporere.

– Vi ligger ett til to døgn på etterskudd når det gjelder å kontakte de som har fått påvist smitte. Kapasiteten er like stor som på det aller heftigste, men vi trenger enda flere, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Styrk Fjærtoft Vik.

SMITTESPORING: Kristiansand kommune jobber med å øke kapasiteten på smittesporingen, forteller smittevernoverlege Styrk Fjørtoft Vik. Foto: Anders Hustveit Gerhardsen

– Vi jobber med å få større kapasitet. Men smittesporere trenger god opplæring, sier han.

I Lørenskog har de måttet ta i bruk bemanningsbyrå for å få nok folk. De har ansatt 13 stykker fra byrå bare den siste halvannen uka, ifølge Petursdottir.

Høy oppbemanning

På Oslo lufthavn Gardermoen måtte de bemanne opp da det ble bestemt at alle som kommer fra utlandet skal teste seg.

– Med omikron så vil det være uklokt å ikke være noe bekymret for leverandørsituasjonen, men akkurat nå, og for de neste ukene, har vi det vi trenger, sier daglig leder og medisinansvarlig på dr. drop-in på Gardermoen Daniel Sørlie.

Noen må til og med sendes hjem for å teste seg på grunn av lange køer.

– På et døgn gikk vi fra å teste noen få hundre til mange tusen reisende om dagen da regjeringens nye regler trådte i kraft. Vi tester nå over 6.500 pr dag.