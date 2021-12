Norge har den kraftigste smitteøkninga i Europa

Tar man bort smålandene Andorra, Færøyene og San Marino er det Norge som nå har den kraftigste økninga i antall smittede i Europa.

Fra onsdag til lørdag forrige uke satt Norge smitterekord hver dag.

Det toppet seg lørdag da over 5400 personer ble registrert med koronaviruset.

Størst økning i Europa

Den siste uken har antall smittede per 100.000 innbygger i løpet av de siste 14 dagene gått fra 690 til 934.

Det gjør at Norge er landet i Europa hvor smitten økte raskest den siste uka.

Det viser tall NRK har hentet inn. Tallene gjelder frem til og med 10. desember.

Det er altså ikke antall smittede, men hvor raskt smitten økte den siste uka. Bak Norge er det Frankrike og Danmark som har opplevd mest økning.

Hva økningen skyldes er uvisst. Det kan blant annet avhenge av hvor mange som tester seg.

Oslo har blant byene i Norge som nå opplever en økende smittetrend. Foto: NRK LUFTFOTO

Nakstad: – Det blir nok justeringer

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK mandag morgen at smitten øker særlig blant unge.

– Vi er i en kald årstid og vi er mye i kontakt med hverandre. Særlig i yngre aldersgrupper er det høy smitteøkning. De er nærkontakter og uvaksinerte, sier Nakstad, som uttrykker bekymring for omikronvarianten.

I Danmark har omikron-smitten doblet seg i antall hver andre eller tredje dag.

– Det vi håper er at tiltakene vi har her i Norge vil bremse utviklingen, slik at det ikke skjer like fort her.

– Kan vi vente strengere tiltak frem mot jul?

– Svaret mitt er at det helt sikkert blir justeringer fremover. Regjeringen har bedt om nye råd fortløpende, hvilket vi også gir. Vi kan ikke la omikron lede oss inn i en situasjon som er enda mer alvorlig enn den vi er i nå, avslutter Nakstad.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier til NRK vi antagelig må belage oss på justeringer i smitteverntiltakene i tiden som kommer. Foto: NRK

Stigende trend

Det siste døgnet er det registrert 3622 koronasmittede i Norge. Det er 1046 flere enn samme dag i forrige uke, skriver NTB.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4626 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 3510, så trenden er stigende.

Søndag var 331 koronapasienter innlagt på sykehus. Aldri før har Norge hatt flere innlagte koronapasienter enn nå.

Av de 331 ligger 106 på intensivavdeling og 58 får respiratorbehandling.

Åttedoblet smitte siden oktober

Koronasmitten økte med 42 prosent i forrige uke, en åttedobling siden midten av oktober, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI), som sier økningen er størst blant barn, viser FHIs ukesrapport fra forrige uke, ifølge NTB.

I forrige uke ble det registrert 26.271 smittetilfeller av covid-19 i Norge, noe som er en økning på 42 prosent fra uka før.

Majoriteten av disse – 64 prosent – er under 40 år, og det er i aldersgruppen 6–12 år smitten har økt mest.