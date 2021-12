– I dag har vi testet over 1000 personer. Uten pensjonister hadde vi ikke klart det.

Det sa stabsleder i Tønsberg kommune, Martine Gran, da NRK møtte henne forrige uke.

Etter en periode med mindre aktivitet på teststasjonen, ble behovet for helsepersonell større enn noensinne da smittetallene begynte å øke kraftig. Da gikk kommunen bredt ut og ba om hjelp fra pensjonerte helsearbeidere.

– På under en uke har vi fått 40 henvendelser fra pensjonert helsepersonell. Det setter vi enormt stor pris på. Flere har ikke jobbet på mange år, men er klare for å brette opp ermene for å hjelpe oss, sier Gran.

Vil bidra så lenge det er behov

En av mange pensjonister som er tilbake i jobb, er lege Erik Langeland (73). Han har over 30 år med erfaring som fastlege, men har de siste fem årene vært pensjonist.

I sommer var han tilbake på jobb.

– Det er veldig godt å føle at jeg er til nytte igjen. Jeg trives veldig godt, og så er det fint å få en bekreftelse på at man fortsatt husker det man en gang lærte.

PENSJONIST: Erik Langeland er en av flere pensjonister som bistår. Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Langeland forteller om en hektisk hverdag, og han er ikke alene om å bidra. Toril Auby har vært pensjonist i tre år og har hjulpet kommunen siden januar 2020.

– Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle tilbake på jobb tre år etter at jeg ble pensjonist. Det er fint å kunne bidra til et arbeid som er så viktig, sier hun.

De forteller begge at de synes det er positivt at kommunen nå søker flere pensjonerte helsearbeidere.

– Vi har fortsatt mye kunnskap og energi igjen. Vi bidrar med glede, sier Auby.

Pensjonistene er avgjørende

Kommuneoverlegen i Tønsberg forteller at pensjonistene er svært viktig for beredskapen.

– Uten pensjonistene hadde vi hatt et mye større rekrutteringsproblem. De er veldig viktig for oss i denne perioden vi er inne i nå.

– For innbyggere og de som oppholder seg i kommunen, vil de nå få vesentlig økt kapasitet på teststasjonen og vi vil få vaksinert flere, sier kommuneoverlege Per Kristian Opheim.

Mandag melder Tønsberg kommune at de har gått tom for testtimer for korona.

– Uten pensjonistene hadde vi gått tom for testtimer på et mye tidligere tidspunkt, sier kommuneoverlegen.

Opheim sier de skal se om det er mulig å finne flere testtimer i dag.

– Hadde ikke klart oss uten

– Hva hadde dere gjort uten pensjonistene?

– Jeg vet ikke hva vi skulle gjort uten dem. Da måtte vi lagt ned noe annet vi gjør i kommunen og omdisponert egne folk. Her er det mobilisering på høyt nivå, sier Martine Gran i Tønsberg kommune.

Langeland, som nå er tilbake i jobben som lege, er usikker på når pensjonisttilværelsen vil være tilbake.

– Dette varer nok utover vinteren og våren. Det var nok nødvendig med de strenge tiltakene som nå er kommet. Jeg er her så lenge det er behov for meg, sier Langeland.