Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er veldig høye tall. Det er ikke noe tvil om at det har vært krevende, sier politiførstebetjent Stian Rasmushaugen.

Politiførstebetjent Stian Rasmushaugen i Øst politidistrikt. Foto: Petter Larsson/NRK

Han forteller at det har vært en markant økning i antall bortvisninger de siste ukene.

Politiet bortviser nå til sammen 300 personer på Svinesund og Ørje ukentlig. Så langt i år har 5724 blitt bortvist ved de to grenseovergangene.

Stort sett alle er utenlandske borgere som ikke fyller innreisevilkårene.

– Jeg tror det er vanskelig å få gjort noe for å forhindre det. Så lenge regelverket er slik som nå, så må vi bare forvente at antallet vil stige.



Fra mandag fikk flere svenske regioner igjen innreiserestriksjoner. Grensehandel-favorittene Västra Götaland og Värmland gikk fra grønn til oransje.

Ressurskrevende for politiet

Trafikken over grensa har gått ned etter at det ble karantenekrav for ubeskyttede. Likevel har mellom 8000 og 10.000 kjøretøy i døgnet passert landets største grenseovergang den siste uka.

– Det sier seg selv at når man har så mye trafikk kombinert med mange bortvisninger, så spiser det en god del ressurser, sier Rasmushaugen.

Fremdeles må reisende inn til Norge belage seg på lange køer på Svinesund. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Ifølge politiet er det snart like mye trafikk som i 2019. De har derfor fått ekstra bistand fra utrykningspolitiet og Politiets utlendingsenhet for å lette på trykket.

– Det bedrer kontrollkapasiteten, og det bidrar til mindre overtidsbelastning på mannskapene våre som har jobbet mye overtid.

Uenige om grenseåpning

Mandag uttalte regjeringen at trinn fire i gjenåpningsplanen vill tre i kraft i slutten av september, men fredag kom nyheten om at regjering utsetter de planlagte lettelsene til alle voksne er beskyttet.

Helsemyndighetene er uenige om når det bør komme lettelser på grensa.

Ifølge NTB har FHI anbefalt fjerning av innreiserestriksjoner når cirka 80 prosent av befolkningen over 18 år har fått første vaksinedose.

Helsedirektoratet er uenige og begrunner det med at importsmitte fortsatt er et betydelig problem.

Varaordfører i Halden, Linn Laupsa (Ap), etterlyser en avklaring.

– Vi må vite hva som vil skje på grensa hvis samfunnet skal åpnes. Det er viktig at grenseproblematikken ikke blir glemt, det vil vi ikke oppleve igjen.

Sendte kravbrev til regjeringen

2. august sendte hun et brev til statsminister Erna Solberg. I brevet krever hun blant annet at flere grenseoverganger åpnes, og at fullvaksinert kan ta i bruk gamle svinesundbrua.

Varaordfører i Halden kommune, Linn Laupsa (Ap) krever at flere grenseoverganger åpnes. Foto: Rune Fredriksen/NRK

– Selv om at grenseregionen har blitt oransje, så forandrer ikke det utfordringene vi har på grensa. Jeg vil faktisk påstå at det er like mye kø.

Hun har fortsatt ikke fått svar.

– Vi tenker først og fremst på familiene og grensependlere som bor innenfor sperregrensene som må innom grensekontrollen hver dag. Det blir en utholding situasjonen i lengden.

Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt anledning til å svare på NRKs henvendelse.