– Testkapasiteten er god, det er ikke der køen skapes. Det er mer de fysiske forholdene knyttet trafikkavviklingen som gjør at det blir kø, sier Vidar Østenby.



Kommunalsjefen i Marker er godt kjent med problemene på grensa. De to siste dagene har trafikken økt kraftig.

Mandag ble den svenske regionen Värmland grønn på smittekartet. At nordmenn igjen kan krysse grensa karantenefritt, har ført til timelange køer.

– Vi har ikke mange nok filer inn til at vi får en god trafikkflyt, sier Østenby.

Etter at Värmland ble grønt, har godt over 2000 kjøretøy daglig passert grensa på Ørje.

Har invitert til møte

Onsdag skal kommunen ha et krisemøte med statsforvalteren, politiet og vegvesenet for å prøve å finne bedre løsninger.

Kommunalsjef i Marker kommune Vidar Østenby jobber nå for at trafikkflyten ved grenseovergangen i Ørje skal bli bedre. Foto: privat

– Vi ser nå på om vi skal benytte gamle E18 slik de har gjort på Svinesund. Vi forstår at dagens situasjon er frustrerende for både personbiler og pendlere, sier Østenby.

Lenger sør i Østfold har Halden kommune lengre erfaring med utfordringene Marker nå står ovenfor. Men kommunen med ansvar for grenseovergangen på Svinesund har likevel store problemer.

Krever flere åpne grenseoverganger

På Svinesund begynner trafikken å nærme seg samme nivå som sommeren før pandemien.

Køene på Svinesund har strukket seg flere kilometer inn i Sverige og enkelte har opplevd opptil fem timers ventetid for å komme seg inn i landet.

Nå har fungerende ordfører, Linn Laupsa (Ap), bedt regjeringen åpne flere grenseoverganger.

– Vi forventer at det skal iverksettes straks. Flere har familie og barn på begge sider av grensen, og for mange er det nærmest umulig å besøke slekt når køene er så lange, sier Laupsa.

Helt siden store deler av Sverige ble grønt 5. juli, har det vært lange køer på Svinesund. Foto: Håkon Hov Martinsen/NRK

Ordføreren krever også at det skal bli mulig å krysse grensen med annet enn bil og båt. Gående, syklende og mopedister har i dag ingen mulighet til å lovlig krysse grensen på Svinesund.

Kommunalsjefen i Marker stiller seg bak forslaget.

– Vi skulle gjerne sett at flere lokale grenseoverganger også åpnes her. Enn så lenge vil jeg anbefale at folk som skal over for å handle planlegger slik at de ikke passerer grensen rundt klokken 16, sier Østenby.

Brukte tre timer og 20 minutter

Svenske Carolina Gunner bor ved grensen til Norge i Värmland. Hun gledet seg til å endelig kunne besøke sin søster i Rømskog på mandag.

Men en kjøretur som vanligvis tar ti minutter, ble over tre timer lang.

Carolina Gunner måtte kjøre seks mil omvei og stå i over tre timer kø ved grensa i Ørje for å besøke søsteren i Norge. Foto: privat

Fordi den nærmeste grenseovergangen er stengt, måtte hun kjøre seks mil til Ørje. Der havnet hun i en svært lang kø.

– Køen var på flere hundre meter. Dermed tok det 3 timer og 20 minutter å komme til min søster. Det er veldig synd for dem som er i en slik situasjon hver dag, sier Gunner.