Flere svenske regioner blir «oransje»

– Det vil bli et lite skritt tilbake, men vi tror det vil gå raskt framover igjen, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat på kjøpesenteret Nordby i Strömstad.

I juni kunne butikkene på svensk side av grensa igjen fylle opp hyllene etter måneder nesten helt uten sine norske kunder. Da fikk nemlig fullvaksinerte nordmenn igjen dra til Sverige uten å havne i karantene når de kom hjem igjen.

Denne åpningen førte til at en del trafikk over grensa, men det store rushet kom ikke før de svenske regionene ble definert som «grønne» av norske myndigheter.

På grønt nivå kan nemlig nordmenn reise til Sverige uten å havne i karantene når de kom hjem igjen.

Västra Götaland og Jämtland ble grønne 5. juli, mens Värmland ble grønt først 2. august.

Nå snur det imidlertid igjen.

Innstilt på stengning

Fra mandag vil nemlig flere svenske regioner igjen få innreiserestriksjoner.

Norrbotten går fra grønn til rød, Östergötland, Värmland og Västra Götaland går fra grønn til oransje.

Gotland, Halland, Skåne og Stockholm har vært oransje, men blir nå røde, melder regjeringen.

I røde og oransje regioner må alle som ikke er fullvaksinerte igjen belage seg på å sitte i karantene etter hjemkomst fra Sverige. Både Värmland og Västra Götaland er blant regionene med mye grensehandel som nå blir berørt.

For selv om det nærmer seg 1,9 millioner fullvaksinerte nordmenn, er butikksjefen innstilt på at det vil bli færre kunder i dagene som kommer.

Endringen kommer imidlertid ikke som noe sjokk for Lind, som følger nøye med på norske myndigheters ukentlige vurderinger.

– Det er ikke en overraskelse, for vi har fulgt tett med på smittetallene i lang tid. Vi har sett at dette ville komme, sier Lind.

Fargekoder for land Ekspandér faktaboks Fullvaksinerte og personer som har hatt korona siste seks måneder er unntatt fra reglene.

Grønne land: Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge.

Det er ikke krav til testing før du reiser inn i Norge eller karantene. Man må fylle ut innreiseregistreringsskjema og teste seg på grensen ved ankomst. De som er bosatt i grønne land er unntatt innreiseforbudet til Norge. Oransje land: Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere.

Reisende fra oransje land har samme regler som reisende fra røde land. Det kan imidlertid bli aktuelt å innføre egne krav for oransje land senere. Røde land: Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene.

Det er begrenset hvem som har rett til å reise inn i Norge. De som har rett til å komme inn i Norge må ha attest på negativ test før innreise, fylle ut innreiseregistreringsskjema, teste seg på grensen ved ankomst, og de må i innreisekarantene. Mørkerøde land: Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell.

Samme innreiseregler som røde land, men i tillegg må deler av innreisekarantenen gjennomføres på karantenehotell. Lilla land: Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land.

Besteforeldre, kjærester m.fl. fra disse landene får unntak for innreiseforbudet. Ellers samme innreiseregler (karantene, test osv.) som røde land. Øvrige land i verden: Samme innreiseregler (karantenehotell, test osv.) som for mørkerøde land. (Kilde: Regjeringen)

Mindre smitte enn i Viken

Selv bor han i Norge, og gjennom pandemien har han sett at grensepasseringen på vei til jobb i Sverige mange ganger gir ulike uheldige utslag.

Slik er det også denne gangen. Regjeringen plasserer nemlig ulike land og regioner i kategorier etter hvor mange som er smittet per 100.000 innbyggere.

– Det er et slags dilemma å se at smitten i Västra Götaland er lavere enn i Viken og lavere enn det den er i Norge totalt sett. Så et lite paradoks føler vi at det er, sier Lind.

De siste to ukene har Viken hatt 64 smittede per 100.000 innbyggere, noe som er hårfint mindre enn landsgjennomsnittet. Västra Götaland har hatt 53 per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Slik ser smittekartet ut nå: