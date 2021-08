Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Regjeringen, Helsedirektoratet og FHI orienterte fredag kl. 12.30 om koronasituasjonen. Universiteter, høyskoler og skoler går nå tilbake til normalen.

Resten av gjenåpningen må vente til alle voksne har fått tilbud om vaksine, altså i uken 5.–12. september. Årsaken er at smitten fortsatt sprer seg.

– Vaksinasjonsdekningen er allerede høy, men de siste ukene har smitten økt igjen. Den har spredd seg raskere her i Norge, som i mange andre land, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

IKKE OVER: – Pandemien er ikke over. Sykdomsbyrden er lav. Kommunene anstrenger seg, men er ikke overbelastet, sykehusene er ikke overbelastet og vaksinasjonen går raskt fremover, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Amalie Henden / NRK

Fredag morgen ble det klart at Norge får over én million ekstra vaksinedoser fra Polen. Dermed anslår FHI at hele den voksne befolkningen vil være fullvaksinert innen uke 36, altså innen søndag 12. september.

De ekstra dosene vil gjøre det mulig, etter vurdering, å vaksinere både 16- og 17-åringer.

Regjeringen har tro på at dette er veien til normalen. På tirsdag kom helseministeren med en gladnyhet: Én-meteren oppheves i slutten av september.

Trinn fire innføres når alle voksne er beskyttet

Samtidig utsetter Regjeringen trinn fire i gjenåpningen. Trinnet har blitt utsatt før, først 5. juli, så 28. juli.

Trinnet innebærer blant annet at langt flere kan samles på offentlige og private arrangementer.

Nå sikter myndighetene seg inn på datoen 5. september, da FHI tror alle voksne vil ha fått tilbud om vaksine.

– I løpet av denne uken har de aller fleste over 18 år nå fått tilbud om vaksine. Det betyr at de er godt beskyttet mot alvorlig sykdom og død, etter tre uker. Når alle over 18 år har fått muligheten til å bli beskyttet, så går vi videre med trinn fire i gjenåpningen av det norske samfunnet, sier han.

Helseminister Bent Høie sier det er data og ikke datoer som avgjør når trinn fire kan innføres.

– Men det mest sannsynlige tidspunktet er om cirka tre uker fra i dag, sier han på spørsmål fra TV 2.

Åpner opp på universiteter og skoler

Selv om trinn fire blir utsatt, anbefaler myndighetene at universiteter og høyskoler kan åpne for normal drift. Skoler kan åpne på grønt nivå fra semesterstart.

– Vi har en god nyhet til studentene. Vi gir unntak fra avstandskrav under undervisning, sier Høie.

I tillegg blir de midlertidige unntakene fra fraværsreglene i videregående skole forlenget ut september.

– Jeg vil imidlertid understreke at grønt nivå ikke er helt normalt. Vi anbefaler å unngå klemming og håndhilsning, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Det mykes også opp for innreisereglene for barn. Alle barn som krysser grensen i forbindelse med samvær med foreldre trenger ikke å gjennomføre koronatest før ankomst,

Barn mellom 12 og 18 vil nå slippe karantene, gitt at de tar en PCR-test tre til fem døgn etter ankomst.

Fjerner karantenekrav for beskyttede

Helsemyndighetene mener vi er gått inn i en fase av pandemien der bruken av karantene ikke lenger er forholdsmessig for de som er beskyttet.

TRAPPER NED: – I Norge er vi nå i en fase av pandemien, hvor den fremdeles kan gi betydelige helseskader for noen, men hvor en stor del av befolkningen er beskyttet mot alvorlig sykdom. I denne fasen trapper vi gradvis og kontrollert ned på tiltak, etter hvert som stadig flere blir vaksinert, sier helsedirektør Bjørn Guldvog. Foto: Torstein Bøe

– Bruk av smittekarantene, er et inngripende tiltak. Det er ikke lenger forholdsmessig for de vaksinerte. Derfor har fullvaksinerte unntak av smittekarantene. Også de beskyttede, som har fått en dose og ventet i tre uker, er unntatt, gitt at de tester seg etter tre dager, sier helsedirektør Guldvog.

Også barn vil få fritak fra karantene.

– Fra 16. august kan også barn og unge under 18 år slippe smittekarantene hvis noen i klassen, fritidsaktiviteten, eller omgangskretsen er smittet. Forutsetningen er at de testes jevnlig, sier Guldvog.

Vaksinering av barn

På tirsdag varslet helseminister Høie også at kommunene har fått beskjed om å forberede vaksinering av 16 og 17-åringer etter at de over 18 er fullvaksinert.

Den endelige beslutningen om dette blir aktuelt fremskyndes til august, i stedet for den opprinnelige datoen i september.

GODE UTSIKTER: – Smittetallene i seg selv betyr mindre så lenge sykdomsutsiktene er lav og det er utsikter til at den fortsatt kan holde seg på et lavt nivå, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Annika Byrde / NTB

– Hvis vi går inn for å tilby denne gruppen vaksine, vil de ekstra dosene vi nå får gjøre det mulig for kommuner som har kommet lengst å sette i gang med vaksinering av 16- og 17-åringer om få uker, sier helseminister Høie.

– Pandemien er ikke over

Nå som tidligere har smittespredning og usikkerhet rundt delta-varianten vært et hinder for gjenåpning.

– Pandemien er ikke over ennå. Det kan oppstå mutasjoner som gir mer alvorlig sykdom, understreket Høie på pressekonferansen.

Smitten sprer seg nemlig fortsatt raskt.

I den siste ukerapporten fra FHI går det frem at reproduksjonstallet er på 1,2. De tre siste ukene har antall meldte tilfeller økt, og sammenliknet med forrige uke har økningen vært på 32 prosent.

– Kan bli opp mot 200 innleggelser

Vaksinerte kan bli smittet av korona, men blir sjeldent alvorlig syk av det. Etter hvert som de fleste nordmenn er beskyttet via vaksinen, får smittetallene dermed mindre betydning.

– Smittetallene går opp, og jeg vet det skaper bekymring hos mange. Fordi vi har vendt oss til at smittebølger fører til sykdom, dødsfall og veldig tydelige innstramminger. Hvis vi hadde sett liknende tall som det vi gjør nå for et halvt år siden, hadde vi for lengst varslet tøffe grep. Men den fjerde bølgen vil ikke være like farlig som bølgene vi har opplevd tidligere, sier Høie i dag.

Assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Smittetallene vil fortsette å øke noe, og vi må være forberedt på flere sykehusinnleggelser. Det kan bli opp mot 200 innleggelser, men vi håper man hvert fall ikke kommer mye over det, sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm, til VG.

– Vi skal leve med dette viruset

En gruppe britiske forskere gikk tidligere denne uken ut og sa at håpet om flokkimmunitet har blitt knust av delta-varianten.

Samtidig gir vaksinene såpass god beskyttelse fra alvorlig sykdom, at forskerne mener det er på tide å gå tilbake til normalen, så lenge sykdomsbyrden er lav.

Bent Høie sier koronaviruset vil forbli en del av hverdagen, selv etter gjenåpningen.

– Vi skal leve videre med dette viruset, slik vi gjør med andre smittsomme sykdommer. Det lar seg ikke gjøre å fjerne risiko helt og holdent, slik det heller ikke gjør med andre sykdommer, sa han på pressekonferansen fredag.

Økt beredskap

Tiden etter gjenåpningen i september, vil preges av økt beredskap.

– I kommuner med utbrudd, kan det likevel være fortsatt være nødvendig med tiltak. Kommunene må hele veien passe på at de har kapasitet til å drive med smittesporing, og gi helsehjelp til innbyggerne sine, sier Høie.

Særlig nye varianter av viruset kan få konsekvenser.

– Det kan oppstå virusmutasjoner som fører til mer alvorlig sykdom, og mutasjoner som de vaksinene vi bruker nå – har dårligere effekt på. Derfor vil vi ha en normal hverdag, men med økt beredskap. Vi vil overvåke situasjonen nasjonalt og internasjonalt.