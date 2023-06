Politibetjent tror kollega vil bli frikjent etter Kongsberg-volden

– Man må ta høyde for at en person som virker så aggressiv vil være kapabel til å trekke våpen eller andre ting, sier Simen Kristoffer Thorvaldsen.

Han er politibetjent i Oslo politidistrikt. Han mener det ikke var overdreven bruk av makt av politibetjenten på overvåkningsvideoen fra Kongsberg.

Hendelsen Thorvaldsen snakker om skjedde i fjor høst da Kevin Simensen, Marius Stormo og Kristian Pablo Teigen var ute på byen.

Mennene ble kastet ut av et utested av en dørvakt, som mente Simensen fremsatte trusler mot ham.

Etter det møtte de på en politipatrulje utenfor en bensinstasjon, og en politibetjent satte i gang en pågripelse på Simensen.

En overvåkningsvideo viser hvordan politibetjenten bryter Simensen ned i bakken før han slår ham gjentatte ganger i hodet med neven.

Politibetjenten tok deretter frem en batong som han slo både Simensen og Teigen med.

Dette er en overvåkningsvideo av det som skjedde på bensinstasjonen i Kongsberg i fjor høst.

Tror ikke politibetjenten blir dømt

Simensen bekreftet til Dagbladet den 2. mai at han hadde en kniv i lomma, men at den aldri var fremme og var i lommen hans hele veien.

Politimester i Sør-Øst politidistrikt, Ole Sæverud, anmeldte hendelsen til Spesialenheten.

Politibetjenten er tiltalt for grov kroppskrenkelse. Rettssaken begynner onsdag 28. juni i Buskerud tingrett. Han erkjenner ikke straffskyld.

Thorvaldson sier man kan diskutere om pågripelsen var dårlig politiarbeid eller ikke, men han tror ikke politibetjenten vil bli dømt.

– Det er fortsatt en forskjell på det og at politiet har gjort noe straffbart.

Thorvaldsen skrev sine meninger på Politiforum først.

– På kollisjonskurs

Bistandsadvokaten til en av de fornærmede, Morten Kjensli, er helt uenig med Olso-politmannen i at den den tiltalte betjenten fra Kongsberg kunne bruke slag mot hodet.

– Han er åpenbart på kollisjonskurs med vår riksadvokat, i og med tiltalen i saken er skjerpet, sier Kjensli.

Spesialenheten for politisaker ville først gi politimannen et forelegg.

Det ble omgjort av Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten for politisaker. Han tiltalte politimannen for kroppskrenkelse. Riksadvokaten endret tiltalen til grov kroppskrenkelse.

Skjerpelsen av tiltalen mot politimannen betyr at han kan få fengselsstraff hvis retten finner ham skyldig.

Kjensli sier slag mot hodet er noe av det siste politiet kan bruke med tanke på den såkalte maktpyramiden de må holde seg innenfor under pågripelser.

Det at Simensen hadde en kniv i lommen, mener han heller ikke har noen betydning.

– Kniven var aldri fremme, understreker Kjensli.

Ifølge videoen kan man også se at Simensen motsetter seg pågripelsen. Det mener Kjensli de fleste ville gjort i samme situasjon.

– Det er en gang naturlig menneskelig reaksjon å stritte imot når man får 15–20 knyttneveslag mot hodet, sier han.

Morten Kjensli mener det at riksadvokaten har skjerpet tiltalen motsier det Thorvaldsen mener om slagene mot hodet. Foto: Privat

Mener utvidet tiltale ikke endrer faktum

Da tiltalen mot politimannen ble skjerpet tidligere denne måneden, uttalte hans forsvarer John Christian Elden til Dagbladet at en utvidelse av tiltalen ikke endrer faktum i saken.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld, han mener han anvendte makt innenfor den rammen tjenesten gir anledning til, sier advokat John Christian Elden til avisa.

Politibetjentens forsvarer, John Christian Elden, sier det er mer til historien enn det som vises i en video. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

Politibetjent Thorvaldsen mener slike kaotiske situasjoner er noen av de vanskeligste politiet står ovenfor.

– Man har på en måte sin egen og kollegaenes sikkerhet å passe på, sier han.

Hvis en person som pågripes ikke samarbeider med politiet og muligens har en kniv på seg, mener Thorvaldsen det er helt innafor å slå mot hodet.

– Da kan man i enkelte tilfeller tenke seg at det er en nødvergesituasjon, sier han.