Dagbladet: Riksadvokaten skjerper tiltalen mot politibetjent i kongsberg-saken

Riksadvokaten har nå grepet inn og utvidet tiltalen etter politivolden på Kongsberg, skriver Dagbladet.

Politimannen er nå tiltalt for grov kroppskrenkelse, ifølge avisa.

I påtegningen fra riksadvokaten som NTB har tilgang til skriver førstestatsadvokat Runar Torgersen at Riksadvokaten i sin vurderingen «særlig har lagt vekt på omfanget og karakteren av voldsutøvelsen».

– Vi tar riksadvokatens avgjørelse til etterretning. Utvidelse av tiltalen endrer ikke faktum i saken. Min klient erkjenner ikke straffskyld, han mener han anvendte makt innenfor den rammen tjenesten gir anledning til, sier advokat John Christian Elden til avisa. Han er politimannens forsvarer.

Natt til søndag 30. oktober ble to menn utsatt for flere slag med batong og nevene av en politibetjent.

Aktor Marit Oliver Storeng, som også er påtalefaglige etterforskningsleder i Spesialenheten for politisaker, ville først gi politimannen et forelegg. Det ble omgjort av Terje Nybøe, sjef for Spesialenheten for politisaker. Han tiltalte politimannen for kroppskrenkelse. Nå har Riksadvokaten endret tiltalen igjen til grov kroppskrenkelse.

Skjerpelsen av tiltalen mot politimannen betyr at han kan få fengselsstraff viss retten finner ham skyldig.