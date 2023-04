Etter ein kveld på byen i Kongsberg i fjor haust, blei Simensen og kompisen Kristian Pablo Teigen (26) slått gjentatte gonger av politiet.

Hendinga er etterforska av Spesialeininga for politisaker.

Ein politibetjent er nå tiltalt for bruk av unødig vald.

Men i utgangspunktet var det Simensen som blei meld til politiet.

Natt til søndag 30. oktober blei han nekta inngang på utestaden han og kompisane var på denne kvelden.

Vektaren som nekta han inngang, melde han nokon dagar seinare til politiet for drapstrugslar.

Overvakingsvideoen som viser politiet slå Kevin Simensen (26).

Valdelege trugslar

Etter det NRK får opplyst, skal vektaren ha forklart i avhøyr med politiet at han nekta Simensen inngang til utestaden etter ein mindre krangel med vektaren.

Simensen har fortalt at han ikkje veit kvifor han ikkje slapp inn igjen, men har sagt til NRK at det oppstod ein diskusjon rundt vektaren si avgjerd.

Vektaren skal ha forklart til politiet at Simensen prøvde å ta seg inn på utestaden igjen, men blei nekta inngang igjen.

Simensen skal då ha kome med trugslar om å knusa trynet på vektaren, skal vektaren ha forklart i politiavhøyr.

Dette er påstandar Simensen ikkje kjenner seg igjen i.

– Det blei aldri sagt noko som kan bli oppfatta som trugslar. At eg skal ha truga han på livet er ikkje anna enn reint oppspinn og løgn, seier Simensen til Dagbladet.

Kevin Simensen hadde synlege skadar i ansiktet etter hendinga 30. oktober i fjor. Foto: Privat / Privat

Etter endå eit mislykka forsøk, skal ein av kompisane hans ha kome ut, skal vektaren ha forklart.

Det skal då ha oppstått mindre konfliktar, som ifølge vektaren skal ha enda med at kompisen drog med seg Simensen vekk.

Før dei var ute av synet til vektaren, skal Simensen ha stira vektaren i auga medan han drog sin eigen tommel mot halsen som om han skulle kutta strupen på vektaren, skal vektaren ha forklart til politiet.

Vektaren har forklart at han tok trugselen på alvor, og kontakta politiet som stod ved Esso-en.

Politiet etterforskar framleis påstandane frå vektaren om trugslar og vald. Saka er framleis ikkje avgjord.

Heldt kamerat i bakken

Ved bensinstasjonen skal Simensen ha kome bort til vektaren som då stod og snakka med politiet.

Vektaren skal ha forklart at Simensen også her oppførte seg trugande, og bad vektaren om å halda kjeft.

Deretter blei Simensen lagt i bakken av politiet.

Simensen meiner sjølv at han ikkje oppførte seg trugande mot politiet.

Han peikar til videoen, som viser at han ryggar bakover med hendene i lomma før politibetjenten legg han i bakken.

– Viss det hadde vore slik at dei hadde sagt at eg skulle bli arrestert, kunne dei berre sagt det, seier Simensen til NRK.

Frå overvakingsvideoane kan ein sjå at vektaren tar del i handgemenget som oppstod denne natta.

I avhøyr med politiet, skal vektaren ha forklart at han haldt ein av kompisane i bakken under pågripinga av Simensen.

Etter ei stund skal kompisen ha sagt at han sleit med å pusta. Vektaren skal då ha endra på grepet, slik at han skulle få pusta betre, ifølge vektaren sjølv.

Skal ha truga politiet

Vektaren skal ha forklart at han ikkje hugsar alt frå denne natta, men skal ha hevda at Simensen stritta mot politiet og oppførte seg trugande.

I staden for å be politiet om å stoppa, skal Simensen ha vore meir brautande og sagt at han skulle ta dei, ifølge vektaren.

Under avhøyr, skal vektaren også ha forklart at han såg spytt på ein av politibetjentane sin vest.

Vektaren skal også ha sagt at han frykta for at kompisgjengen ville vera ute etter hemn.

